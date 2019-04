Über die Hindernisse muss „Wutzelmann“ gegen neun Pferde bestehen

Nach dem Auftakt mit dem VR-Bank-Rhein-Neckar-Renntag findet am Sonntag, 28. April, ab 13 Uhr der Badenia-Renntag auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim statt. Im Mittelpunkt steht das 116. Große Heinrich-Vetter-Badenia-Jagdrennen, das als wichtigstes Hindernisrennen Deutschlands gilt.

Mit neun Pferden kann sich das Nennungsergebnis sehen lassen. Den besonderen Reiz erhält das Rennen dadurch, dass die ersten Fünf des Boxheimer+Scheuermann-Jagdrennens erneut gegeneinander laufen: Der Sieger „Wutzelmann“ trifft auf „Box Office“ aus dem Stall von Gaby und Peter Gaul und auf „Allez Y“ von BRV-Ehrenpräsident Michael Himmelsbach. Außerdem tritt „Mariele“ in seinen Farben an.

Auf der Flachbahn ist der „Preis von Jungheinrich“, ein Ausgleich-2-Rennen über 1900 Meter, das sportliche Highlight. Auch hier kommt es zur Neuauflage eines Duells vom ersten Renntag, wenn der Sieger „Numerion“ aus dem großen Kölner Quartier von Henk Grewe seine Kräfte mit „Kitaneso“ von BRV-Vizepräsident Ralf Busenbender misst. Der Stargalopper wird von Marco Klein auf die Waldrennbahn vorbereitet. Vervollständigt wird die Favoritengruppe von „Pissarro“, den Horst Rudolph trainiert.

Hoffnungsvolle Dreijährige

Im „Preis von Engel & Völkers“ rücken hoffnungsvolle dreijährige Pferde in die Startboxen ein. Fast alle führenden deutschen Trainer inklusive der Mannheimer Lokalmatadore Marco Klein und Horst Rudolph haben Pferde in diesem Rennen genannt. Hier gelten dem einen oder anderen jungen Talent noch große Hoffnungen für den weiteren Verlauf der Saison.

Der Badische Rennverein pflegt seit vielen Jahren einen sehr guten Kontakt zur Stadt Mannheim und zur lokalen Politik, heißt es in der Pressemitteilung. Dies komme auch durch den „Preis der politischen Freunde des BRV“ zum Ausdruck. Ex-Präsident Holger Schmid hatte die Idee, dass die Freunde des Rennvereins aus der Mannheimer Politik ein Rennen am Badenia-Renntag unterstützen. Vertreter von CDU, Freie Wähler ML, SPD, und MfM haben sich zu einer ganz großen Koalition zusammengefunden und werden auch am Renntag präsent sein.

Das musikalische Programm der Veranstaltung gestalten die Jagdhornbläser, die die Besucher auf den Renntag und die Badenia einstimmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019