Überraschungnicht geglückt

Im ersten Heimspiel der Handball-Badenliga-Saison verlor der HSV Hockenheim mit 22:26 (11:14) gegen die favorisierte SG aus Heddesheim. Die Partien der beiden Kontrahenten waren in der Vergangenheit immer sehr emotional, das sollte aber an diesem Abend aufgrund der fehlenden Zuschauer (aufgrund der aktuell geltenden Hygienebestimmungen) nicht so sein.

Die Gäste erwischten den besseren Start und führten früh mit zwei Toren (1:3/4.). Erst jetzt kam der HSV besser ins Spiel und ging in der 9. Minute durch Denis Kalabic und Philippe Schinke selbst in Front. Es sollte allerdings die einzige Führung der Hausherren bleiben, denn jetzt nahm die SG wieder das Heft in die Hand. Auch in Unterzahl traf Heddesheim, während der HSV diese Situation nicht nutzen konnte, denn es wurden reihenweise klare Chancen vergeben. Auch vom Siebenmeterstrich war der HSV nicht erfolgreich. Die Konsequenz waren vier Treffer in Folge für Heddesheim, während der HSV zwischen Minute 9 und 24 nur zweimal erfolgreich war. Nach dieser Phase waren die Gäste bereits mit einer 11:7-Führung enteilt und hielten den HSV bis zu Pause auf Distanz.

Hoffnung beim 19:20

Nach dem Seitenwechsel agierten die Rennstädter konzentrierter, Robbie Sowden im Tor entschärfte einige Würfe und das Team kämpfte sich wieder heran. Als Schinke den 19:20-Anschlusstreffer erzielte (50.), keimte wieder Hoffnung auf. Doch es folgte eine Disqualifikation für Eric Erles und eine weitere Zeitstrafe, so dass die Aufholjagd jäh gestoppt wurde. Die Schlussphase gehörte dann wieder den Gästen, Vier Treffer des Ex-Hockenheimers Simon Gans in den letzten fünf Minuten bedeuteten dann den sicheren Sieg.

„Unser flüssiges Angriffsspiel aus der Vorwoche habe ich heute völlig vermisst“, meinte Trainer Admir Kalabic: „Wir haben in der Offensive zu hektisch und unorganisiert agiert und in der Abwehr klare Absprachen nicht eingehalten. Das müssen wir zukünftig besser machen.“

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (2), Kalabic (3), Ziegler, Anschütz (3), Erles (6/2), Kraut, Powik, Hideg, Fink (2), Halilovic, Schinke (6). sk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020