Überzeugender Start des TVE

Etwas mulmig ist es den Eppelheimer Handballern n immer, wenn das erste Spiel in einem neu angebrochenen Jahr bevorsteht, schließlich hatte man vorher kaum die Möglichkeit zu trainieren, die eigene Halle ist über die Zeit von Weihnachten bis Dreikönig von den Fußballern besetzt, und dazu hatte das TVE-Team ein Siel beim TV Neuthard in der Vor-Vorsaison noch in unguter Erinnerung, als es dort vor zwei Jahren zur gleichen Zeit bei ähnlichen Gegebenheiten verloren hatte. So schworen die Trainer Robin Erb und Sebastian Dürr ihre Mannschaft darauf ein, unbedingt in der Deckung hell wach zu sein, und, sie hatten Erfolg: 11:5 zur Pause, 25:16 am Ende, mehr konnte man nicht erwarten.

Zumindest nicht von der Abwehr, die in der Anfangsphase einfach keine Lücken aufwies, Niclas Brendel im Tor tat ein Übriges und entnervte ein ums andere Mal die gegnerischen Werfer, sodass der Eppelheimer Angriff es sich leisten konnte, selbst auch immer wieder gute Chancen auszulassen. In der 20. Minute nahm der Coach der Neutharder seine Auszeit, doch die ging nach hinten los. Zwar gelang ihnen noch das Tor zum 5:6, aber nun trafen nur die Gäste bis zum 5:11.

Nach Wiederbeginn ein ähnliches Bild: Trotz einiger Gegentore vergrößerten die Eppelheimer ihren Vorsprung auf 14:8, und dieser kam nicht mehr in Gefahr, auf 13:18 verkürzten die Hausherren trotz doppelter Unterzahl noch einmal, aber das war es dann auch schon.

Zufriedene Trainer

Nach dem Spiel zeigte sich der Eppelheimer Coach Robin Erb sichtlich erleichtert: „Das war nach der kurzen Vorbereitung wahrlich nicht zu erwarten, ich bin mit der heutigen Leistung sehr zufrieden. Jeder hat sich nahtlos ins Kollektiv eingefügt, das zeigt auch unsere recht ausgeglichene Torverteilung. Aber für das nächste Heimspiel gegen Rot sollten wir noch mehr aus uns herauskitzeln, da müssen wir unbedingt noch eine Schippe drauflegen.“ Das bestätigte auch Co-Trainer Sebastian Dürr: „Die Aggressivität in der Abwehr hat mir schon sehr gut gefallen, aber im Angriff hapert es noch, in vierzehn Tagen sieht das sicher ganz anders aus.“

TVE: Brendel, Kriechbaum; Spannagel (1), Späth (1), Stotz (4), Föhr (5), Huckele, Hofmann (1), Scheffzeck (4), Marz, Hess (3/1), Geier (2), Stroh (2), Dennhardt (2). we

