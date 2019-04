Ünver mit Hattrick

Der KSC Schwetzingen hat sein Nachholspiel in der Fußball-Kreisklasse A bei der TSG Rheinau mit 6:2 gewonnen. Beide Mannschaften waren stark ersatzgeschwächt.

Besser kompensierten dies zunächst die Hausherren, bei denen Sven Antos mit einem satten Schuss die 1:0-Führung (21.) besorgte. „Wir haben zu leicht Chancen zugelassen und waren nicht in den Zweikämpfen“, sagte Schwetzingens Trainer Deniz Acikgüloglu. In der Pause schien er die richtigen Worte gefunden zu haben, wechselte gleich dreimal aus. Nach toller Vorarbeit von Sainey Sanneh musste Hüseyin Erdogan nur noch ins leere Tor einschieben: 1:1 (55.). Einen Eckball von Enver Emiroglu nickte Okan Demir zum 1:2 (68.) ein. Eine verunglückte Flanke ging dem 1:3 (74.) voraus. Zwar verkürzte Rheinaus Spielertrainer Niki Antos per Strafstoß noch auf 2:3 (82.), doch Oguz Ünver bescherte sich mit einem Hattrick innerhalb von sechs Minuten noch ein persönliches Erfolgserlebnis.

Zuerst ließ Rheinaus Schlussmann Ünvers Flachschuss durch die Hände rutschen (85.), dann schob Ünver auf Vorlage von Keskin ein (88.) und letztlich durfte er gar zum Strafstoß antreten und das 2:6 markieren (90.). „Unsere Wechsel zur Halbzeit haben voll eingeschlagen“, begründet Acikgüloglu den starken Auftritt seines Teams im zweiten Durchgang. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019