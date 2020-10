Ulusoys Tore reichen nicht

Die Fußball-Landesligisten ASC Neuenheim und ASV/DJK Eppelheim haben sich in einem Nachholspiel 3:3 (1:1) getrennt. In der ersten Hälfte taten sich beide Teams schwer, ins Spiel zu kommen.

Nach zwölf Minuten unterlief einem Eppelheimer Abwehrspieler ein kapitaler Fehler, den Thorsten Kniehl konsequent mit dem 1:0 bestrafte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke war Oskar Wolf zur Stelle und markierte in der 21. Minute den Ausgleich. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams. Erst kurz vor der Pause hatten beide Mannschaften die Möglichkeit, ihr Team in Führung zu bringen, scheiterten aber jeweils nur knapp.

Ausgleich in der 84. Minute

Die zweite Hälfte war wesentlich lebhafter. Der Gastgeber ging in der 50. Minute durch Stefan Berger erneut in Führung. Eppelheim spielte aber weiter nach vorne und drehte das Spiel durch Tore von Arkin Ulusoy (73./79.) drehen. Neuenheim gab aber nicht auf und Levin Sandmann erzielte in der 84. Minute den 3:3-Endstand.

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier (12. Vitali); Ulusoy, Zeilfelder, Lehr, Hilke, Schleich (68. Martin), Bauer (63. Jansen), Grün, Wolf, Greulich (22. Steffen), Sommer. ms

