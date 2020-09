Umbruch beim TTC Ketsch

Das neue Jahrtausend war noch ganz jung, da begann Timo Berger mit dem Tischtennissport. Fünf Jahre alt war er damals, schnell wurde er – wie auch seine Schwester Melanie – zu einem großen Talent. Er stieg mit dem TTC Ketsch bis in die Oberliga auf, war einer der absoluten Leistungsträger und blieb dem Verein 19 Jahre lang treu.

Nun sucht er eine neue Herausforderung und spielt in der kommenden Runde beim TTC Odenheim in der Oberliga. Ein Abschied für immer muss das jedoch nicht sein. „Ich bin ja nicht aus der Welt“, sagte Berger. Da auch Alexander Krieger und Timo Müller pausieren und Stefan Berlinghof zu seinem Stammverein TTG EK Oftersheim zurückgekehrt ist, blieb den Ketschern nichts anderes übrig, als aus der Badenliga in die Verbandsliga zurückzuziehen. „Der Schritt in die Verbandsliga ist vermutlich der richtige“, meinte Mannschaftsführer Robin Maier. „Mit dieser Mannschaft können wir hier gut mitspielen und jeder hat angemessene Gegner.“ Die Abgänge wurden mit den Spielern Eddy Pogostkin und Roman Nagurski aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt, was zur Folge hatte, dass die Zweite in die Bezirksliga zurückgegangen ist.

Die ersten Punkte einfahren

Durch Rückzüge und den durch Corona veränderten Auf- und Abstieg ist die Verbandsliga mächtig durchgemischt worden. Nominell sind der VfB Mosbach-Waldstadt mit Spitzenspieler Milan Kacnik (2034 TTR-Punkte) und die TG Eggenstein, die mit Martin Knoll (2054) und Bernd Griesinger (2045) immer noch die besten Akteure der Liga hat, ganz vorne zu erwarten.

„Wir freuen uns darauf zu sehen, was die Saison durch den Wandel der Mannschaft bringt“, sagte Maier. Ziel sei es, den Platz in der Verbandsliga zu sichern und jedes Spiel so knapp wie möglich zu gestalten. „Wir müssen versuchen, gerade gegen die Aufsteiger die Punkte nach Ketsch zu holen.“

Und gegen einen dieser Aufsteiger eröffnet der TTC die Saison. Am Sonntag um 13 Uhr geht es zum FC Lohrbach, der letztes Jahr noch gegen den Ketsch II spielte. Mit der starken Nummer eins Markus Schmitt (2014 Punkte) ist Lohrbach definitiv ein gutes Team. „Unser Ziel ist es aber, die ersten Punkte einzufahren“, sagte Maier.

Kader TTC Ketsch: Robin Maier (1908 TTR-Punkte), Boris Pastler (1885), Elias Hartmann (1870), Sandro Siegmund (1813), Eduard Pogostkin (1813), Roman Nagurski (1768). mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020