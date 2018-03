Anzeige

Torhüter vom Platz gestellt

In der 66. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse: Nach einem vermeintlichen Foulspiel im Brühler Strafraum erkannte der Unparteiische auf Strafstoß und schickte Brühls KeeperAlbrecht mit Gelb-Rot vom Feld. Hannes Heist verwandelte gegen den eingewechselten Deniz Tanyeri zum 0:2 (69.). Die Gastgeber ließen sich aber nicht entmutigen und ergriffen in Unterzahl die Initiative. Patrick Greulich verkürzte per Handelfmeter auf 1:2 (76.). In der Folgezeit erwies sich der eingewechselte Tanyeri als Fels in der Brandung und machte etliche Gästechancen zu nichte. Den umjubelten Ausgleich erzielte Greulich (83.).

In der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Brand auf Freistoß an der Brühler Strafraumgrenze. Tanyeri war an seinem rechten Torpfosten, um wie üblich die Mauer zu stellen. Kevin Oechsler schoss den Ball ohne abzuwarten ins andere leere Eck. Trotz Brühler Protesten erkannte Brand den Treffer zum 2:3 an (90+7), obwohl er vorher angedeutet hatte, den Ball mit einem Pfiff frei zugeben, was nicht erfolgt war. „Hat ein Torwart keine Möglichkeit mehr, seine Abwehrmauer zu stellen?“, frageten sich die Brühler nach dieser Schiedsrichterentscheidung. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.03.2018