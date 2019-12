Unentschieden ist letztlich zu wenig

Eine äußerst spannende, teilweise mitreißende Partie boten die Handball-Badenligisten HSG St. Leon/Reilingen und TV Hardheim. Dass es letztlich zu einem 26:26 (13:14) kam, zeugt vom überwiegend ausgeglichenen Spielverlauf und der dramatischen Schlussphase. Hierbei hätten die Gastgeber durchaus noch den Siegtreffer erzielen können, vergaben jedoch zehn Sekunden vor Spielende noch eine 100-prozentige Torchance.

HSG-Trainer Jonathan Winter meinte: „Das Ergebnis ist ein wenig enttäuschend. Wir wollten unbedingt die zwei Punkte holen. Leider hatten wir wieder eine schlechte Wurfquote und auch die technischen Fehler brachten den Gegner immer wieder ins Spiel. Aber der Einsatz hat gestimmt.“

Beide Teams agierten mit großem Engagement, die Tabellenkonstellation motivierte sie, um mit einem Sieg ein wenig Abstand nach unten gewinnen. Winter sagte auch zuvor: „Es ist ein wichtiges Spiel. Wir wollen gegenüber dem letzten Spiel vier Schippen drauflegen.“ Dass es dann doch nicht ganz gereicht hat, lag an verschiedenen Faktoren. Einmal ist hier die hohe Fehlerquote zu nennen. Gerade als die HSG die Partie in der ersten Halbzeit im Griff hatte, Hardheim nicht mehr zur Entfaltung kommen ließ und ein überlegenes Spiel zeigte, machte sich plötzlich und unverständlicherweise Nervosität und Unkonzentriertheit breit. Fehlabgaben häuften sich und technische Fehler ließen den TVH wieder zurück ins Spiel kommen.

Hinzu kam dann noch eine reichliche Anzahl an vergebenen klaren Chancen, unter anderem verwarf das Heimteam drei Siebenmeter. Zum Zweiten wies nach anfangs starkem Beginn die Defensive unerklärliche Lücken auf, die von den Gästen konsequent ausgenutzt wurden. Recht effektiv war auch der TVH beim Einsatz des siebten Feldspielers. Oftmals agierte St. Leon/Reilingen dabei zu passiv und der wurfstarke Rückraum Hardheims war dann ein ums andere Mal erfolgreich.

Komfortable Führung verspielt

Und außerdem fand zwischenzeitlich der heimische Angriff wenige Mittel gegen die recht kompakte, körperlich groß gewachsene, kompromisslose Abwehrformation. Würfe aus dem Rückraum blieben im Block hängen, verfehlten das Ziel oder wurden eine Beute des Torwarts.

So sind die Ursachen für die Punkteteilung schon in der ersten Hälfte zu finden, als eine komfortable Führung (9:4) praktisch leichtfertig verspielt wurde (11:11). Zugute halten muss man dem Team, dass es zu keiner Zeit nachließ, stets einsatzfreudig und engagiert zu Werke ging. Schließlich wäre am Ende ein nicht unverdient erscheinender Sieg noch möglich gewesen. Allerdings hatte den auch Hardheim zeitweilig vor Augen (14:16).

HSG: Winter, Jacobs; Benetti, Kief, Decker (6/2), Hühn (5)), Antl, Bahr, Rausch (2), Schmitt (2), Menger (11/1), Bujdos, Brenzinger. krau

