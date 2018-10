Unerklärliche Pleite der HSG

Eine völlig unnötige, auch unerklärliche 21:23 (9:10)-Niederlage beim TV Friedrichsfeld musste ein nach Spielschluss enttäuschtes und frustriertes Badenliga-Team von St. Leon/Reilingen hinnehmen. HSG-Trainer Christopher Körner fand kaum Worte für das Geschehen, vor allem aber jenes der letzten zehn Minuten: „Was soll ich noch sagen, wir hatten das Spiel klar im Griff. Wenn man mit vier Toren führt, sollte man die Sache heimschaukeln, aber die Mannschaft hat plötzlich aufgehört, Handball zu spielen.“

Beide Teams agierten lange Zeit auf Augenhöhe, wobei sich die HSG als technisch versierter zeigte. Doch in dem insgesamt zwar abwechslungsreichem, aber nicht gerade hochklassigem Spiel wurden zu viele technische Fehler produziert und zu wenig Druck auf des Gegners Abwehr ausgeübt, was die spärlich Torausbeute besonders in Hälfte 1 erklärt. Nur nach der Pause hatte der TVF mit 12:9 und 13:10 einen kleinen Vorteil inne. Dann übernahm die HSG mit strukturiertem und überlegtem Angriffsspiel das Kommando. Über 16:16 wurde auf 17:21 gestellt. St. Leon/Reilingen war praktisch auf die Siegerstraße eingebogen. Es folgte der absolut unverständlicher Bruch im Spiel der Gäste.

In den letzten neun Minuten erzielten sie keinen regulären Treffer mehr, zweien versagten die Unparteiischen die Anerkennung. Da aber auch die Defensive der HSG etwas unaufmerksam war, kamen die Gastgeber schließlich zum Ausgleich. Zwei Minuten vor Ende hatte die HSG die große Möglichkeit, in Überzahl das Spiel doch noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase wurden zwei Torchancen nicht verwertet und ein Ball leichtfertig vertändelt, was der Hausherr zu nutzen wusste. Ein enttäuschtes HSG-Team hatte unverständlicherweise ein schon sicher geglaubtes Spiel aus den Händen gegeben.

HSG: Gabrys, Jacobs; Bujdos (3), Rausch (4), Schmitt, Hühn, Bahr, Y. Benetti, Manke (4), Decker, J. Menger (6), Kleinlagel, Scholl (4). krau

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018