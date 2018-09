Unerwartete Klatsche im vermeintlichen Spitzenspiel

In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, kam Neulußheim bei Hochstätt Türkspor mit 1:8 unter die Räder und fiel so auf Rang fünf zurück. Rohrhof ist aufgrund des Sieges in Edingen-Neckarhausen vorbeigezogen

SG Oftersheim – Viktoria Neckarhausen 1:1 (1:1)

Ein Spiel auf Augenhöhe lieferten sich die SG Oftersheim und der FC Viktoria Neckarhausen. In der ersten Halbzeit kamen beide Teams zu einem Treffer. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sie sich, so dass am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche stand.

SG Edingen-Neckarhausen – SV Rohrhof 0:2 (0:1)

Eine weitere unnötige Niederlage musste die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen gegen den SV Rohrhof hinnehmen. Unnötig, weil die Hausherren über weite Strecken das spielbestimmende Team waren, aber zahlreiche Chancen ausließen.

Hochstätt Türkspor – SC Olympia Neulußheim 8:1 (5:0)

Überraschend deutlich gewann der FC Hochstätt Türkspor das Spitzenspiel gegen SC Olympia Neulußheim. Türkspor fand gut ins Spiel und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einem Platzverweis gegen Neulußheim (20.) spielte sich Türkspor in einen Rausch und überrollte die Olympia regelrecht.

MFC Lindenhof II – FV Brühl II 1:1 (0:0)

Lange Zeit war das Duell zwischen dem MFC Lindenhof und dem FV Brühl sehr ereignisarm. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel an Fahrt auf. Der MFC ging in Führung (85.), bekam aber nur drei Minuten später den 1:1-Ausgleich.

TSV Neckarau – KSC Schwetzingen 3:1 (1:0)

In einer intensiven Partie besiegte der TSV Neckarau den KSC Schwetzingen. Neckarau bestimmte die erste Hälfte, erzielte jedoch nur ein Tor. Aus dem Nichts markierte der KSC in der 68. Minute zum Ausgleich. Der TSV erhöhte nun die Schlagzahl und kam durch zwei Treffer von Lars Leonhardt zum sechsten Sieg in Serie.

SV Altlußheim – SC Pfingstberg-Hochstätt 2:0 (1:0)

Der SV Altlußheim war gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. Lediglich die Effizienz vor dem Tor ließ aus Sicht der Altlußheimer zu wünschen übrig.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.10.2018