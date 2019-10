Unfälle und Übungen

In der zweiten Oktoberwoche war die Feuerwehr Schwetzingen stark gefordert – angefangen von einer elfstündigen Sicherheitswache bei der DTM in Hockenheim bis zur Sicherung der Sparkassenfassade nach einem Unfall.

Zu Wochenbeginn musste einem Patienten in der GRN-Klinik mit dem Werkzeugsatz für Maschinenunfälle ein Ring entfernt werden. Am darauffolgenden Tag wurde die Feuerwehr auf die Autobahn zu einem Gefahrgut-Unfall zwischen dem Rasthof „Am Hockenheimring West“ und dem Walldorfer Kreuz gemeinsam mit der Feuerwehr Hockenheim alarmiert (wir berichteten). In den Einsatz hinein, wurde die Wehr mit der Wachbesetzung zu einer Türöffnung in die Scheffelstraße gerufen.

Ölspuren beseitigt

In den folgenden Tagen mussten die Einsatzkräfte nach einem Unfall mit einem Roller auf der Ketscher Landstraße Ölspuren beseitigen. Am Donnerstag folgte um 12.46 Uhr ein Alarm, als die Schwetzinger wieder auf die A 6 im Bereich des Rasthofes „Am Hockenheimring West“ zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen wurde (auch hierüber haben wir berichtet). Die Einsatzmaßnahmen waren dabei das Bergen des verstorbenen Fahrers aus dem Pkw sowie das Aufbauen eines Sichtschutzes. Währenddessen wurde die Feuerwehr zur Unterstützung der Ketscher Kollegen zu einem Zimmerbrand in die Leipziger Straße gerufen. Nachdem dieser Einsatz abgearbeitet war, folgte der nächste Alarm, eine Türöffnung in der Friedrich-Ebert-Straße. Und direkt anschließend ging es zu einer Ölspurbeseitigung in der Erfurter Straße.

Und es ging arbeitsintensiv weiter: Am Freitag löste die Leitstelle erneut Alarm aus, als die Feuerwehr zu einem PKW-Brand auf die B 291 gerufen wurde. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch so dar, dass es infolge eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung kam. Um 18.06 Uhr musste noch die GRN-Klinik wegen eines Brandmeldealarms angefahren werden. Im Pflegeheim war es zu einer Rauchentwicklung an einem Toaster, weshalb eine Überdruckbelüftung eingeleitet werden musste und eine Person dem Rettungsdienst vorgestellt wurde.

Trotz allen Einsatzstresses folgte am Freitagabend noch die 14-tägig anstehende Zugübung, als die Wehrleute die Möglichkeit hatten, an einem Gelenkbus die technische Hilfeleistung zu üben. Am Samstag beteiligte sich die Feuerwehr Schwetzingen schließlich noch an der Hauptübung in Oftersheim. zg

