Unger steuert Dreierpack zum Sieg bei

Dem SV Rohrhof II gelang in der Fußball-B-Klasse eine Überraschung gegen Rot-Weiß Rheinau II, die SG Eppelheim II feierte einen Kantersieg gegen den Frauenweiler.

SV Rohrhof II – Rheinau II 4:3 (2:2)

Die Gastgeber von Beginn an druckvoll und mit gutem Kombinationsfußball. Die Gäste erzielten aus dem Nichts das 0:1 und durch einen direkt verwandelten Freistoß das 0:2. Alexander Unger traf per Doppelpack vor der Pause zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel traf Dustin Franiak zum 3:2 für Rohrhof II. In der Folge ließ der SVR II gute Chancen liegen und verpasste es, die Führung auszubauen. Aus abseitsverdächtiger Position glich Rheinau II aus. Doch die Gastgeber blieben weiterhin bissig an diesem Tage und so erzielte Alexander Unger seinen dritten Treffer zum verdienten 4:3-Endstand.

Eppelheim II – Frauenweiler 6:0 (2:0)

In der 26. Minute eröffnete Benjamin Dittmer den Torreigen, als sein Freistoß an Freund und Feind vorbei ins Tor rutschte. Kurz vor der Pause bediente Luca Bauer geschickt Sebastian Fenyö und der vollstreckte per Grätsche zum 2:0 (35.). Fenyö trug sich auch beim 3:0 in die Torschützenliste ein, als er im Fallen traf (47.). Kurz nach Wiederanpfiff umkurvte Bauer den gegnerischen Schlussmann und schob zum 5:0 ein (52.). In der 73. Minute zirkelte Flamur Kadrija einen Freistoß in den Torwinkel zum 5:0. Kurz vor dem Ende landete ein Querschläger von Fenyö bei Bauer, der das Leder zum 6:0 einlupfte. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018