Der FV Brühl kassierte in der Fußball-Landesliga beim ASC Neuenheim eine unnötige 1:2 (0:1)-Niederlage. Die Elf von FVB-Trainer Volker Zimmermann war in der zweiten Spielhälfte die dominierende Mannschaft, kassierte aber in kurzzeitiger Unterzahl den zweiten Gegentreffer.

Nach 23 Minuten war die Brühler Abwehr zum wiederholten Male nicht im Bilde, aber Deniz Tanyeri verhinderte im Tor den Rückstand. Nur eine Minute später brannte es auf der Gegenseite: Jonas Meier-Küster schnappte sich den abgewehrten Ball und setzte ihn an die Unterkante der Latte (24.). In der 39. Minute verwandelte Mayer einen Strafstoß zur Führung des ASC.

Die Gäste aus Brühl waren im zweiten Spielabschnitt die bessere Mannschaft und wurden in der 60. Minuten endlich belohnt. Alexander Knöbl verwandelte eine Flanke von Demirci – 1:1. Der FVB hatte weiter mehr Spielanteile, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen und so kam es, wie es kommen musste: Dominik Räder traf zum 2:1 (81.). „Das war eine unglückliche Niederlage“, sagte Zimmermann. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019