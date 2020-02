Unruhe in Plankstadt

Das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Rot-Weiß Sandhausen und dem VKC Eppelheim überstrahlt an diesem Spieltag alles, aber auch für Frei Holz Plankstadt geht es noch um sehr viel. Die Plankstädter möchten gerne Dritter werden. Die Auswärtspartie am Samstag (12 Uhr) bei der SG Hainhausen muss gewonnen werden.

„Für uns stehen entscheidende Wochen an“, verdeutlicht Rainer Nord. Aschaffenburg und GH/GW Sandhausen sind nach Minuspunkten gleich, Kuhardt hat nur zwei Minuspunkte mehr. Ein Patzer darf nicht mehr passieren. Hainhausen hat nach famosem Start in die Saison deutlich nachgelassen und nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt bereits sechs Punkte. Das Team um die Brüder Hausmann kann befreit aufspielen und ist auf eigener Anlage immer für ein hohes Ergebnis gut.

Die schwankenden Leistungen haben im Lager von Frei Holz Spuren hinterlassen. „Es herrscht eine gewisse Unruhe in der Mannschaft“, hat Rainer Nord festgestellt. Immer wieder fielen Leistungsträger aus, kaum einmal spielte ein Team zweimal hintereinander unverändert. In Hainhausen sollten nun alle Akteure wieder an Bord sein, so dass Plankstadt mit der bestmöglichen Mannschaft antreten kann. mra

