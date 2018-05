„Unser Anspruch ist Rang sechs bis acht“

Anzeige

Die Spvgg 06 Ketsch III hat sich in der Fußball-Kreisklasse B1 auf dem zwölften Tabellenplatz festgefahren. Nach oben und auch nach unten dürfte in dieser Spielzeit wohl nichts mehr gehen. „Zufrieden bin ich damit nicht. Unser Anspruch ist schon Rang sechs bis acht“, bekennt Trainer Steffen Schäfer.

Auch wenn die Platzierung unter dem Strich bei Schäfer nicht unbedingt Jubelstürme hervorruft, so ist alleine die Tatsache, dass die Ketscher Dritte schon im 14. Jahr in Folge am Start ist, schon ein großer Erfolg. Der SC 08 Reilingen wird seine dritte Mannschaft am Rundenende definitiv abmelden, beim VfB Gartenstadt gibt es wohl ähnliche Überlegungen, so dass die Ketscher die wahrscheinlich einzige „Dritte“ des Fußballkreises bleiben werden.

„Unser Erfolgsgeheimnis ist, dass unser Kader einfach einige Spieler umfasst, egal ob es sich um A-Jugend, AH oder Ehemalige handelt“, erklärt Schäfer. „So hilft dann auch unser Methusalem Peter Kumpf mal aus.“