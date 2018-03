Anzeige

Seit mehr als einem Monat leitet Robin Dutt nun die Geschicke beim VfL Bochum. Er ist damit nach Gertjan Verbeek, Ismail Atalan, Jens Rasijewski und Heiko Butscher der fünfte Cheftrainer des VfL in dieser Saison und sammelte in seinen ersten vier Partien bisher fünf Punkte. Nach der Entlassung von Rasijewski und Sportvorstand Christian Hochstätter übernahm beim 2:1 gegen Darmstadt 98 zunächst interimsweise Co-Trainer Butscher, ehe Dutt offiziell vorgestellt wurde. Sein Debüt gab der gebürtige Kölner am 23. Spieltag zwar noch mit einer 0:1-Niederlage in Heidenheim, seither ist der VfL in drei Partien aber ungeschlagen.

Gegen die Aufstiegskandidaten 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel erkämpfte Dutt im heimischen Ruhrstadion mit seinem Team jeweils ein Remis, in der Auswärtspartie beim FC Ingolstadt sorgte Robert Tesche mit seinem Treffer für drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Bochumer stehen aktuell mit 31 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Liga und haben einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der 2. Liga trafen der SVS und VfL bislang elfmal aufeinander. Zweimal gewann Sandhausen, viermal Bochum. Fünf Partien endeten mit einem Remis. Das Hinspiel am 10. Spieltag der aktuellen Saison gewann der VfL Bochum mit 2:0. Zum Rückspiel am Samstag kehrt zudem ein alter Bekannter zurück an den Hardtwald: VfL-Torhüter Manuel Riemann schnürte von 2013 bis 2015 seine Schuhe für den SVS und blieb in 65 Partien 27-mal ohne Gegentor. Auf der Gegenseite trifft SVS-Stürmer Richard Sukuta-Pasu auf seinen früheren Arbeitgeber, für den er in der Saison 13/14 insgesamt 32 Mal spielte und sechs Treffer erzielte. zg