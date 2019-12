Es war der Nachmittag der Debütanten: Sören Dieckmann stand beim SV Sandhausen zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation und Robin Scheu erzielte beim 1:1 (1:1) bei der SG Dynamo Dresden seinen ersten Treffer in der 2. Fußball-Bundesliga. Dementsprechend groß war die Freude des Torschützen, der zu den Lieblingen seines Trainers Uwe Koschinat zählt: „Das erste Tor für den SVS zu

...