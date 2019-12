Unzufrieden trotz der Punkte

Gegen den TV Ispringen gewann der favorisierte TV Eppelheim klar und hochverdient mit 33:21 (13:8) – und dennoch war man im Eppelheimer Lager mit der Leistung der Mannschaft nicht ganz zufrieden, denn jeweils 17 Fehlwürfe und Ballverluste trübten den Gesamteindruck.

Coach Robin Erb meinte nach der Partie: „Wenn wir im nächsten Spiel in Eggenstein genauso fahrig agieren, werden wir kaum als Sieger vom Platz gehen. Heute war unser Gegner Ispringen wohl selbst nicht in Topform, da konnten wir es uns leisten. Aber die Fehlerzahl war zu hoch.“

Viele Ballverluste

Das betraf vor allem die Anfangsphase des Spiels, als vier Ballverluste den Gästen ermöglichten, mit 5:3 in Führung zu gehen, obwohl der an diesem Tag überragende Yannick Marz bereits drei Würfe ins Ziel gebracht hatte. Die Angriffsleistung wurde kaum besser, doch da die Abwehr Beton angerührt hatte, gelangen nach etwa 20 Minuten Ausgleich und Führung (8:6). Erst in der letzten Phase der Halbzeit setzte sich der TVE ab.

Nach Wiederbeginn minimierten sich die Fehler. Schnell war ein Vorsprung zwischen sechs und acht Toren herausgeworfen und dann in den letzten zehn Minuten zum Endstand von 33:21 ausgebaut werden konnte. Das Trainerduo Robin Erb und Sebastian Dürr gab erstmals in dieser Saison Julius Jäger Einsatzzeit, der sich kurz nach Rundenbeginn verletzt hatte, nun aber wieder zur Verfügung steht und sich mit zwei schönen Toren bedankte.

Sebastian Dürr, der vornehmlich für die Abwehr zuständig ist, lobte diese in höchsten Tönen: „An Dane Späth prallt der Angriffsauftakt ab und was zum Kreis kommt, wird von Dennis Schäfer, Yannick Marz und Dominik Sommer abgeräumt. Ohne die von uns durch Ballverluste im Angriff selbst verschuldeten Kontertore der Ispringer hätten wir heute deutlich weniger als 20 Treffer kassiert.“ Zum Jahresabschluss sollte es gelingen, diese Defensivleistung auch in Eggenstein abzurufen. Nur dann könnte auch dort etwas zu holen sein – vorausgesetzt allerdings, der Angriff findet auch wieder zu seiner Disziplin zurück.

TVE: Heimbrecht, N. Brende; P. Brendel (4), Späth, Stotz (1), Jäger (2), Hofmann (3), Scheffzek (4), Marz (7), Hess (1), Geier (4), Dennhardt (2), Schäfer, Sommer (5/3). we

