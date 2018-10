Urige Alm sorgt für besten Pausengenuss

Die Damen der Wanderabteilung des Turnvereins 1864 machten sich auf den Weg nach Kreuth. Nach Ramsau, Schleching und Sachrang ist Kreuth nun als viertes Bergsteigerdorf in Bayern ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Man wolle dort dem „Overtourism“ , der rund um den Tegernsee herrscht, entgegensteuern.

Nach der Ankunft konnte auch ein trüber Himmel und leichter Nieselregen die Gruppe nicht abhalten, den bequemen Weg entlang der Weissach bis Rottach-Egern zu gehen, um einen ersten Blick über den See und die angrenzenden Berge zu werfen.

Die längste Tour stand am zweiten Tag auf dem Programm. Durch die Weissach-Auen, entlang des Schwarzenbachs mit einem schönen Wasserfall ging es zur Schwarzentennalm. Diese hatte allerdings an diesem Tag geschlossen. Glücklicherweise hatte die kleine, urige Klein-Bücher-Alm in der Nachbarschaft geöffnet. Bei strahlendem Sonnenschein war es ein Genuss, dort zu rasten, schreiben die Wanderdamen. Der Rundweg endete nach 22 Kilometern in Bad Wiessee-Abwinkl, von wo es mit Schiff und Bus zurück nach Kreuth ging.

Historisch bedeutend

Das nächste Ziel war die Königsalm in den Blaubergen oberhalb Wildbad Kreuth am Fuß des Schildenstein. Die Königsalm ist historisch bedeutend. Die Stallung wurde im 18. Jahrhundert erbaut, das Kavaliershaus zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Maximilian I., König von Bayern. An den windgeschützten Sonnenbänken entlang des Stallgebäudes ließ es sich gut aushalten. Die mitgeführten Rucksäcke boten jede Menge Köstlichkeiten. Der Rückweg mit toller Fernsicht auf die Zillertaler Alpen führte über die Gaissalm nach Wildbad Kreuth.

Zum Abschluss war der Wallberg das Ziel; allerdings nicht zu Fuß, sondern ausnahmsweise mit der Seilbahn. Die Aussicht auf den Tegernsee und die vielfältigen Wandermöglichkeiten tragen allerdings dazu bei, dass der Hausberg doch sehr überlaufen ist, schreiben die Wanderdamen. Zu schnell waren die schönen Tage vorüber, was die Frauen veranlasste, über neue Ziele im kommenden Jahr nachzudenken. zg

