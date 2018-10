US-Boys mit spritzigen Aktionen

Ein Hauch von internationalem Flair wehte durch die Fritz-Mannherz-Halle Reilingen, als die Nationalmannschaft der USA zu einem Testspiel gegen die HSG St. Leon/Reilingen gekommen war. Etwa 500 erwartungsvolle, später begeisterte Zuschauer, die stimmungsvoll diesen Handball-Leckerbissen verfolgten, bildeten einen würdigen Rahmen für diese Begegnung, die die US-Boys mit 42:28 gewannen.

HSG-Trainer Christopher Körner war zufrieden: „Obwohl wir nicht mit dem kompletten Kader antreten konnten, war jeder Einzelne bestrebt, sein Bestes zu geben. Wir waren sicherlich am Anfang etwas nervös, kamen dann aber gut in die Begegnung. Wenn man bedenkt, dass das US-Team vom Leistungsvermögen zwischen unserer 2. und 3. Liga eingestuft wird und einige Spieler in der zweiten und ein Spieler in der ersten Bundesliga mitspielen, so hat sich unser HSG-Team recht ordentlich aus der Affäre gezogen. Ich war mit meiner Mannschaft zufrieden.“ Dass dieses Aufeinandertreffen auch über die Grenzen Reilingens hinaus guten Anklang fand, zeigten auch die zahlreichen amerikanischen Zuschauer. Wie es bei internationalen Begegnungen so Usus ist, ertönten nach dem Einlaufen mit den HSG-Kindern und dem Vorstellen der Mannschaften die US-amerikanische und die deutsche Nationalhymne.

Dynamisch aufgebautes Spiel

Etwas nervös begannen die Gastgeber und lagen schnell vor einer von Spielbeginn an stimmungsvollen Kulisse mit 0:3 hinten. Die US-Boys zeigten von Beginn an wie im Verlauf der gesamten Begegnung ein sehr schnelles, dynamisch aufgebautes Spiel. Mit viel Druck auf die Abwehr boten die Gäste vor allem im Positionsspiel eine starke Leistung. Auch das Umschalten von Abwehr auf Angriff gelang zusehends gut. Überhaupt erwies sich das US-Team als sehr spielfreudig, glänzte auch durch manches sehenswerte Schmankerl. Vor allem ihr sprunggewaltiger Rückraum begeisterte die zahlreichen Zuschauer.

Die HSG kam nach verhaltenem Beginn etwas besser ins Spiel. Sie hatte es schwer gegen die sehr bewegliche und kompakte Defensive des Nationalteams, zeigte aber phasenweise ebenfalls druckvolle Offensivaktionen und hielt bis zum 5:9 und 9:13 einigermaßen den Anschluss. Gelungene Anspiele an den Kreis und kluge Kreuzbewegungen brachten auch die US-Defensive in Verlegenheit. Doch mit ihrem variablen Offensivspiel und mit ihrer Dynamik waren die Gäste ein ums andere Mal erfolgreich. Kontinuierlich baute das Team seinen Vorsprung aus und zur Pause stand es 14:21 in einer sehr ansehnlichen Begegnung.

Die zweite Hälfte war anfangs geprägt vom weiterhin sehr dynamischen und effektiven Offensivspiel der Gäste. Sprungkraft, gekonnte, spritzige Eins-gegen-eins-Aktionen und kernige Torwürfe zeichneten das Spiel der US-Boys aus. Mit ihrem technisch sauberen, sehr überlegt und druckvoll aufgebauten Angriffsspiel wurde der Vorsprung Tor um Tor ausgebaut gegen eine HSG-Mannschaft, die durchaus bemüht war, dem Gegner einigermaßen Paroli zu bieten. Dies gelang durch manch kluges Anspiel an den Kreis, aber auch durch das Einbeziehen der Außen. Beim 19:30 war der Vorsprung auf elf Tore angewachsen.

Zaubertor per Rückhand

Wahre Begeisterungsstürme bei den Zuschauern löste eine Aktion eines US-Angreifers aus, der quasi aus einem eingesprungenen „Rittberger“ per Rückhand ein Zaubertor erzielte. Doch auch das HSG-Team ließ immer wieder sein Können aufblitzen und wurde durch einige gelungene Aktionen belohnt. Als dann das US-Team mit dem siebten . Feldspieler agierte, bejubelten die Zuschauer das eine oder andere „empty goal“, als die HSG-Defensive sehr aufmerksam den einen oder anderen Ball aus der US-Offensive herausfischte und im verwaisten Tor versenkte.

Am Ende dieser unterhaltsamen, aber stets sehenswerten Partie hieß es 42:28 für das Nationalteam, das sich als sehr sympathisch erwies. Nationaltrainer Robert Hedin war zufrieden: Wir haben heute ein gutes Spiel gezeigt vor einer stimmungsvollen Kulisse. Meine Mannschaft hat vieles umgesetzt, was von mir vorgegeben wurde, vor allem das schnelle Umschalten hat mir gefallen. Auch das HSG-Team gefiel mir mit seinem engagierten Auftreten. Insgesamt fühlen wir uns hier sehr wohl.“ Bei einem gemütlichen Beisammensein mit einem gemeinsamen Essen klang der Abend aus.

HSG: Gabrys, Jacobs, Bertram; Bujdos (1), Rausch (1), Manke (3), Kleinlagel (5), Decker (2), Antl (2), Winter (1), Y. Benetti (5), Schmitt (3), F. Hühn (3), Fehringer (2). krau

