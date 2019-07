US-Girls lassen Junior-Bären keine Chance

Selten hatte man Trainer Adrian Fuladdjusch nach einer 18:35-Niederlage bei einer Pressekonferenz derart gelassen erlebt wie am Mittwochabend im Gespräch mit US-Headcoach Christian Latiluppe. Vor dem Spiel war der noch sichtlich beeindruckt gewesen vom Training der Ketscher Kurpfalz-Bären, doch beim Einlaufen der Junior-Bären war er mehr als verwundert, wie viele junge Talente in der Drittliga-Mannschaft stehen.

Gleich zu Beginn des Spiels zeigten die US-Girls, dass sie sich nicht in Haßloch aufhalten, um den Holiday-Park zu besuchen, sondern um sich in der Kurpfalz auf die Panamerican Games in Peru vorzubereiten. Noch vor einer Woche hatte das Team bei der Niederlage in Eddersheim ziemlich kraftlos gewirkt, doch in Ketsch zeigte das Team USA sein wahres Gesicht.

Die Junior-Bären hatten keine Chance, und die USA-Handballerinnen machten klar, dass sie nicht als krasser Außenseiter nach Südamerika reisen, sondern eines der vier zu vergebenden Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 lösen möchte.

Adrian Fuladdjusch musste binnen weniger Minuten gleich zwei Auszeiten nehmen, um seine Mannschaft neu einzustellen. Dennoch musste Ketsch die erste Halbzeit vor fast 200 Zuschauern mit 10:18 verloren geben. Obwohl alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten bekamen und zeitweise fünf Jugendspielerinnen auf dem Feld standen, zogen sich die Junioren achtbar aus der Affäre.

Bären: Rüttinger, Rothe, Renner; Klacar (1), Widmaier (2), Büßecker 3, Genova (1), Wolf, Goudarzi (1), Bühl (3), Berg (2), Völker (2), Novichikhina, Böser (3). zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019