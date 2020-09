Uwe Koschinat bangt um drei Leistungsträger

Im Kopf muss Uwe Koschinat womöglich ein wenig puzzlen, denn vor dem Pflichtspiel-Auftakt gegen den TSV Steinbach Haiger stehen hinter den Einsätzen von Kevin Behrens, Daniel Keita-Ruel und Denis Linsmayer dicke Fragezeichen. Der Trainer des Zweitligisten SV Sandhausen sagt vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal: „Wir müssen abwarten. Sollten sie das Abschlusstraining vollumfänglich mitmachen können, dann werden sie auch in der Startformation stehen.“

Sollte das Trio am Sonntag (15.30 Uhr) aber tatsächlich nicht einsatzfähig sein, ändert dieser Umstand für Koschinat wenig an der Ausgangslage: „Es gibt nicht viele Spiele, in denen wir favorisiert sind. Das muss auch unser Anspruch sein, denn keiner unserer Profis würde seinen Vertrag mit dem eines Viertliga-Spielers gerne eintauschen. Deswegen ist es meine absolute Forderung, dass man den Klassenunterschied auch auf dem Platz sehen muss.“

Sicher ist indes, dass die SVS-Fans Diego Contento auf dem Platz sehen werden. Der Linksverteidiger wird sein Debüt geben und hat sich somit im internen Duell gegen den positionsfremden Robin Scheu durchgesetzt. Für den 30-Jährigen, der aufgrund eines Kreuzbandrisses lange Zeit ausgefallen war, wird es der erste Pflichtspieleinsatz seit dem 19. August 2018 sein. Damals durfte er für Fortuna Düsseldorf 22 Minuten im Pokal gegen RW Koblenz ran. Danach begann seine Leidenszeit. In Sandhausen möchte er an seine erfolgreiche Zeit beim französischen Club Girondins Bordeaux und beim FC Bayern München anknüpfen. Der frühere Champions-League-Sieger sagt: „Diese Station ist sehr wichtig für mich. In Düsseldorf stand ich eigentlich nur bei Freundschaftsspielen und einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. Ich will unbedingt wieder regelmäßig spielen und dabei war mir nicht wichtig, für welche Liga ich unterschreiben würde. Ich hoffe, dass wir in Sandhausen eine gute Saison spielen werden. Ich kann es kaum abwarten, wieder auf dem Platz zu stehen.“ Am Sonntag wird dies der Fall sein.

Ausrutscher verboten

Der TSV Steinbach Haiger lässt sich von den großen Namen und der scheinbar unlösbaren Aufgabe nicht verunsichern. Dabei bauen die Hessen auf ihre eigenen Erfahrungen, die sie in diesem Wettbewerb bereits gesammelt haben. 2018 hatten sie den Bundesligisten FC Augsburg am Rande einer Niederlage, unterlagen aber letztlich 1:2. Außerdem ist der TSV schon mitten im Spielbetrieb angekommen - ein weiterer Vorteil.

Erst am Wochenende setzte er sich mit 5:1 gegen Astoria Walldorf durch. „Das ist eine Mannschaft, die mit aller Macht in die 3. Liga aufsteigen will. Sie sind schon im Rhythmus, aber wir sind vorbereitet“, sagt Koschinat, der auch von Präsident Jürgen Machmeier eine Vorgabe erhalten hat: „Man sollte zwar nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, aber er sagte, dass er erwartet, dass wir zwei Tage vor Weihnachten noch im Pokal dabei sein sollten.“ Das wäre der Austragungstermin für die zweite Runde.

Bedeutet im Umkehrschluss: Ein Ausrutscher ist am Sonntag verboten. mjw

