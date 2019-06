Uwe Koschinat gefällt Pokallos Mönchengladbach

Die Sommerpause ist Geschichte: Der SV Sandhausen startet heute mit einem Medizincheck in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Uwe Koschinat erwartet seine Mannschaft zu einem zweitägigen Belastungstest, ehe sich die Schwarz-Weißen am Mittwoch zum ersten Mal zu einer öffentlichen Einheit versammeln.

Dann wird auch Mirco Born wieder den Dress des SVS tragen. Zuletzt war der offensive Flügelspieler ausgeliehen. Unter Koschinat könnte er eine neue Chance erhalten. Bei Florian Hansch, dem zweiten Rückkehrer, denken die Verantwortlichen an ein weiteres Leihgeschäft. Noch fehlen werden hingegen der Kosovare Leart Paqarada und Rúrik Gislason aus Island. Die beiden Nationalspieler waren noch auf Länderspielreise und haben vom Club einen einwöchigen Sonderurlaub genehmigt bekommen.

Spannend wurde es bereits am vergangenen Samstagabend, als in der ARD die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost wurde. Der SV Sandhausen bekommt es demnach im heimischen „BWT-Stadion am Hardtwald“ mit dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu tun. Und darauf freut sich Koschinat: „Mit der Borussia kommt einer der besten und größten Traditionsvereine an den Hardtwald. Diese Mannschaft wird in der kommenden Saison wieder um die internationalen Plätze mitspielen. Trotzdem werden wir natürlich alles versuchen, um die Sensation zu schaffen. Vielleicht hilft uns dabei, dass wir im Gegensatz zu Gladbach zu diesem Zeitpunkt schon im Wettbewerbs-Modus sein werden.“ Die Erstrunden-Partien werden von Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, ausgetragen. Eine genaue Terminierung steht jedoch noch aus. Die Liga beginnt bereits zwei Wochen vorher.

Sechs Testspiele geplant

Das ist aber ohnehin noch Zukunftsmusik. Denn im Vorfeld der ersten Pflichtspiele bestreiten die Sandhäuser erst einmal sechs Testspiele, ein Turnier und drei Trainingslager. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren wird der SVS nicht ein langes Trainingslager in Südeuropa absolvieren, sondern in der Region bleiben. Mitunter trifft sich der Sandhäuser Tross vom 27. bis zum 29. Juni für drei Tage im Ketscher Seehotel. Ein Highlight ist auch der Härtetest gegen den 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag, 4. Juli, in Weingarten. Der Anpfiff ist voraussichtlich um 18 Uhr. Ein wichtiger Termin für die Fans ist mit Sicherheit auch Montag, der 24. Juni. Denn dann startet für die achte Saison im Unterhaus der Dauerkartenverkauf.

Die Preise sollen laut Geschäftsführer Volker Piegsa stabil bleiben, wobei sich der SVS einen Topspiel-Zuschlag für ausgewählte Partien vorbehält. Auch die beliebte 19,16-Euro-Dauerkarte für Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren wird es für die neue Spielzeit wieder geben. Allerdings werden die Anhänger auch einen neuen Ansprechpartner haben: Ab der Saison 2019/2020 wird sich Timm Merten um die Belange der Fans kümmern. „Der SVS weist sehr familiäre Strukturen auf, gepaart mit einem hohen Maß an Professionalität im Handeln und in der Umsetzung seiner Ziele”, erklärt Merten. Während seiner Zeit als Soldat der Marine in Italien erhielt er Einblicke in die Fanarbeit in Neapel. Inzwischen ist der 39-Jährige aber wieder zurück in der Kurpfalz. Auf seine neue Aufgabe freut er sich riesig: “Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein und gemeinsam mit unseren Fans in die neue Saison starten zu dürfen.“

Der Club ist also gewappnet. Die Verantwortlichen haben ihre Hausaufgaben zum Großteil bereits erledigt, jetzt geht es in der ersten Phase der Vorbereitung um die Grundlagen, damit einer erfolgreichen Saison nichts im Wege steht. „Wir wollen eine sorgenfreie Runde spielen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben“, blickt Volker Piegsa voraus.

