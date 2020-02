Uwe Koschinat nimmt Spieler in die Pflicht

Nur beim Händeschütteln mit den Pressevertretern ist auf Uwe Koschinats Lippen ein kurzes Lächeln zu erkennen. Der Negativtrend hat auch beim Fußballtrainer des Zweitligisten SV Sandhausen Spuren hinterlassen. Ungewohnt kritisch geht er nach drei Niederlagen hintereinander ohne eigenen Treffer mit seiner Mannschaft ins Gericht: „Jeder muss ehrlich zu sich selbst sein und sich hinterfragen, ob er gerade in einer guten Verfassung ist. Ich erwarte einen Selbstreinigungsprozess.“

Vor dem Kurpfalz-Baden-Derby am Sonntag gegen den Karlsruher SC (Spielbeginn: 13.30 Uhr), der sich trotz des Trainerwechsels von Ex-SVS-Coach Alois Schwartz zu Christian Eichner noch nicht wieder stabilisiert hat, erkennt Koschinat in vielen Bereichen eine kontinuierliche Rückwärtsbewegung, die nur schwer zu fassen sei. Es ist der Fluch der guten Hinrunde, denn der SVS war neun Mal ungeschlagen, erwischte viele Gegner auf dem falschen Fuß und sammelte so eifrig Punkte.

Mittlerweile werden die Schwarz-Weißen aber nicht mehr unterschätzt. Unabhängig davon, ob Koschinat mit Besar Halimi auf der klassischen Spielmacherposition beginnt oder aber Philip Türpitz und Robin Scheu aufstellt, um die Flügel zu stärken - Nürnberg, Heidenheim und Darmstadt hatten immer eine Antwort parat.

Es sind aber nicht nur die fehlenden Punkte, die Kopfzerbrechen bereiten, sondern auch die schmerzlich vermisste Torgefahr: Nahezu nur Kevin Behrens und Aziz Bou-haddouz wissen, wo das gegnerische Gehäuse steht. Koschinat sagt: „Ich erwarte eine höhere Anzahl an Spielern im torgefährlichen Bereich. Nur mit einer klaren Spielweise, taktischen Strukturen und einem kalkulierbaren Risiko können wir in die Erfolgsspur zurückkehren.“

Babyglück mit auf den Platz?

Vielleicht bringt Leart Paqarada das Babyglück von zuhause zurück auf den Platz. Der frisch gebackene Papa fehlte bei der 0:1-Niederlage in Darmstadt, jetzt sei er aber wieder fokussiert und habe die komplette Woche mittrainiert. Auch Julius Biada steht nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung. „Wir können aber nicht die ganze Last auf seine Schultern abwälzen“, nimmt Koschinat den Druck von seinem Schützling.

Druck verspürt aber auch der KSC, der momentan sechs Punkte Rückstand auf Sandhausen hat. Unter Eichner habe sich zwar das Personal nicht so sehr verändert, dafür hätten die Spieler aber neue Aufgabenstellungen auf dem Platz bekommen, meint Koschinat. Außerdem verfügen die Badener mit Philipp Hofmann über einen der treffsichersten Torjäger der gesamten Liga. Neben ihm sticht auch Winter-Neuzugang Jerome Gondorf hervor, der als Taktgeber das Offensivspiel dirigiert.

Dirigent Koschinat war in den vergangenen Tagen indes trotz der Niederlagenserie nicht als Psychologe gefragt, denn: „Ich musste eher in der Phase, in der wir überzeugt haben, die Sinne schärfen. Jetzt geht es darum, als Trainer voranzugehen. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen.“

Reservisten dürfen hoffen

Das haben auch die Reservisten nicht getan. Sie pochen auf ihre Chance und dürfen hoffen: „Es ist die große Frage, wen wir aufstellen. Die Spieler, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz kamen, wittern Morgenluft. Das spüren auch die Stammspieler und legen eine Schippe drauf.“ Und das macht ihm Hoffnung, denn die Trainingsqualität dürfte darunter mit Sicherheit nicht leiden - und diese Erkenntnis zaubert Koschinat zum Abschluss der Pressekonferenz dann doch noch einmal ein kurzes Lächeln ins Gesicht.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020