Uwe Koschinat sieht den SVS gut gewappnet

Es gibt wahrlich leichtere Gegner, um aus der Winterpause zu starten und die Mission Klassenerhalt mit einem ersten Erfolgserlebnis in Angriff zu nehmen. Doch der SV Sandhausen muss es nehmen, wie es kommt und am morgigen Mittwoch (20.30 Uhr) beim Hamburger SV, dem Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga alles in die Waagschale werfen.

„Ich sehe uns in Summe gut gewappnet“, ist

...