Vereine für Beendigung der Saison

Das höchste Gremium des Badischen Fußballverbandes (BFV), der Verbandstag, entscheidet in einer außerordentlichen Versammlung am Samstag, 20. Juni, ab 14 Uhr über den Umgang mit den Folgen der Covid-19-Pandemie, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt steht die Entscheidung über die Saison 2019/20. Als Grundlage für die Delegierten hatten alle BFV-Vereine im Vorfeld die Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern.

Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg findet der Verbandstag als virtuelle Veranstaltung ohne Präsenz statt. Die Delegierten verfolgen die Veranstaltung von zu Hause am Computer live im Internet, nehmen Abstimmungen und Aussprache online vor. Die vorgeschalteten Delegiertenkonferenzen werden ebenfalls online in Videokonferenzen abgehalten. Damit betritt der BFV gezwungenermaßen Neuland. „Wir wissen, dass wir den Delegierten damit etwas mehr abverlangen als üblich. Wir nehmen sie jedoch an die Hand und führen sie durch den digitalen Prozess, sodass alle ihr Recht zur Abstimmung auch wahr-nehmen können“, betont Präsident Ronny Zimmermann.

201 Delegierten stimmen ab

Delegierte für einen Verbandstag werden von den Vereinen bei Kreistagen gewählt. Sie sind dann für eine Legislaturperiode, also vier Jahre, im Amt. Da der außerordentliche Verbandstag während der aktuellen Legislaturperiode stattfindet, sind die gleichen Personen wie zum Ver-bandstag 2016 delegiert. Ausnahme ist der Fußballkreis Bruchsal, in dem dieses Jahr bereits ein Kreistag mit Delegiertenwahlen stattfand. Insgesamt sind 201 Personen Delegierte aus den neun Fußballkreisen. Hinzu kommen Verbandsdelegierte, unter anderem der Verbandsvorstand.

Zu entscheiden haben die Delegierten insbesondere über Anträge aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Dazu zählt unter anderem der Antrag zu den Spielbetriebsvarianten „Regelungen zur Beendigung und Wertung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni .2020“ oder „Weiterführung der Saison 2019/20 über den 30. Juni 2020 hinaus“. Die Delegierten sind frei in ihrer Entscheidung. Als Orientierung dienen die Empfehlung des Verbandsvorstandes sowie das Ergebnis einer Abfrage unter den Vereinen.

Abstimmung eindeutig

Bis zum 31. Mai hatten alle Mitgliedsvereine die Gelegenheit, für eine der beiden Optionen abzustimmen. Dazu gab es die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Insgesamt meldeten sich 366 der 616 Vereine zurück. Davon sendeten sechs Vereine ausschließlich eine Stellungnahme, 360 stimmten ab: 329 (91,39 Prozent) sprachen sich dabei für die Beendigung der Saison mit der vom Verbandsvorstand vorgeschlagenen Wertung aus. Für die Fortsetzung der Saison über den 30. Juni stimmten 31 Vereine (8,61 Prozent). Das Ergebnis der Abfrage sowie eingegangene Anträge von Vereinen werden bei den Delegiertenkonferenzen vorgestellt und ausführlich besprochen.

Am gleichen Tag finden auch in Südbaden und Württemberg die außerordentlichen Verbandstage statt. Die drei baden-württembergischen Fußballverbände hatten sich in einem umfassenden Abstimmungsprozess verständigt, ein gemeinsames Vorgehen anzustreben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020