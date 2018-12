Verena Oßwald kaum zu halten

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, welches keine leichte Phase durchgemacht hat. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen, am besten noch zweimal dieses Jahr“, strahlte TSG-Coach Adrian Fuladdjusch nach dem 29:27-(12:11)-Sieg von Ketsch II über den HCD Gröbenzell. Schließlich war der vormals Vorletzte der 3. Handball-Liga Süd gegen die drittplatzierten Bayern als klarer Außenseiter ins Rennen gegangen.

Unter diesem Aspekt geriet die Partie zu einer Einstellungssache, waren sich beide Trainer einig. Doch HCD-Übungsleiter Hendrik Pleines hatte in dieser Hinsicht einiges zu monieren. Gleich mehrere Minuten prangerte er nach Abpfiff die fehlende Einstellung seines Teams an. „In dieser Liga musst du 100 Prozent geben, sonst verlierst Du solche Spiele einfach“, fügte sein „Co“ Harald Fischer noch hinzu. Es sei immerhin auch vor den Toren Münchens bekannt, dass Ketsch eine Mannschaft in der 2. Bundesliga hat und gelegentlich Spielerinnen in „der Zweiten“ mitspielen lässt.

Doch gleich von Beginn an zeigten die Gastgeber keinerlei Respekt (4:1). Zielstrebig, frech, zuweilen etwas übermütig, legten sie ein sehr hohes Tempo an den Tag. Mittendrin Ketschs Verena Oßwald, die wohl ihrem ehemaligen Verein beweisen wollte, dass sie bei der TSG nichts verlernt hat und war kaum zu halten. Am Ende traf sie siebenmal und zeigte ihre bislang beste Leistung in der Neurotthalle. Stellenweise hielt man den HCD auf drei Treffer Distanz, und erst kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gästen, aufzuschließen. Großen Anteil am Vorsprung durfte sich Torhüterin Katrin Rüttinger ans Revers heften. Auch sie bot ihren bislang besten Auftritt in dieser Saison. Trotzdem ging Fuladdjusch etwas unzufrieden in Kabine, zu viele einfachste Würfe waren liegen geblieben. Doch letztlich sollte es reichen.

TSG: Rüttinger, Heinzmann; Köhler (4/2), Hinzmann (1), Widmaier (3/1), Büßecker, Marmodee (3), Oßwald (7), Goudarzi, Bühl (1), Fabritz (9), Berg (1), Vay. sz/zg

