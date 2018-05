Anzeige

Sie haben sich nicht gesucht und dennoch gefunden: Verena Oßwald, eines der großen Nachwuchstalente des Handball-Zweitliga-Absteigers HCD Gröbenzell, hat ihr Studium in Mainz begonnen und wird sich daher einer neuen Mannschaft anschließen – dem bisherigen Ligarivalen Kurpfalz-Bären Ketsch. Ihr bisheriger Trainer, Hendrik Pleines, sieht dies mit einem weinenden Auge: „Verena ist ein Supertalent, das ich schon von der C-Jugend her kenne und fördere. Sie ist eine großartige Teamplayerin mit einem Riesenpotenzial. Schade, dass sie uns verlassen muss, aber ich bin sicher, dass sie in Ketsch ihren Weg entschlossen weitergehen wird.“ Verena Oßwald kam in dieser Zweitliga-Saison vor allem in der Rückrunde zum Einsatz und trug sich in den meisten Spielen schon beachtlich in die Torschützenliste ein. Sie kam bisher auf insgesamt 43 Tore, zuletzt traf sie gegen Beyeröhde viermal. Sie macht ihr Abschiedsspiel für Gröbenzell nach Pfingsten in Hannover.

Ketschs Sportlicher Leiter Dr. Robert Becker freute sich über die Entschlussfreudigkeit der noch 18-Jähringen: „Verena hat auf mich einen äußerst sympathischen Eindruck gemacht und passt sowohl sportlich wie auch menschlich optimal zu uns.“ Oßwald schnupperte in einigen Trainingseinheiten die Luft in der „Bärenhöhle“ und fühlte sich von Anfang an pudelwohl.

Trainerin Katrin Schneider freut sich auf den Neuzugang: „Sie war sozusagen von der ersten Sekunde an integriert und wird uns auch handballerisch viel Freude bereiten.“ Eigentlich wurde ihre Entscheidung etwas später erwartet, doch Verena Oßwald ergriff schon früher die Initiative – noch vor ihrer vertraglichen Zusage – und schrieb ihrer neuen Trainerin, dass sie sich freue, „bald bei euch dabei zu sein“.