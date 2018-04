Verfolger bleiben dran

Anzeige

Plankst. II – VfL Kurpf. II 1:2 (0:1)

Am Ende sollte sich die schlechte Torausbeute der TSG Eintracht Plankstadt in der gesamten Partie rächen. Durch ein Tor in letzter Sekunde nahm der VfL Kurpfalz Neckarau sogar drei Punkte mit nach Hause

Altlußheim – Seckenheim 4:1 (3:1)

Nach der frühen Führung verlor der SV Seckenheim komplett den Faden und der SV Altlußheim kam zu einem wichtigen Heimerfolg im Abstiegskampf.

TSG Rheinau – Rohrhof 2:4 (2:2)

Eine schwache Chancenverwertung und grobe Patzer in der Defensive waren der Grund für die Niederlage der TSG Rheinau gegen den SV Rohrhof. Dabei dominierten die Rheinauer fast die komplette Partie. Sie gingen früh in Führung, doch Rohrhof glich durch Thomas Weber schnell aus und ging dank ihm sogar in Front. Mit dem Pausenpfiff folgte noch der Ausgleich. Rohrhof wechselte in der Pause dreimal und brachte neuen Schwung, der sich in der 50. Minute durch Oliver Nimiero auszahlte. Der Referee stellte Rohrhofs Christian Schleyer mit Gelb-rot vom Platz, die Gäste verteidigten sich nun mit Mann und Maus. Torjäger Daniele Parisi stellte schließlich den 4:2-Endstand her. zg

