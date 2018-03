Anzeige

Es war ein enormer Kampf, den sich die HSG Ettlingen/Bruchhausen und die TSG Eintracht Plankstadt im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga lieferten. Am Ende behielt der Gast kühlen Kopf und fuhr einen 32:30 (15:13)-Sieg ein. Mit dem Erfolg verpasst die TSG Eintracht den Aufstiegsambitionen der Mittelbadener einen ordentlichen Dämpfer, fünf Punkte liegt das Spitzenduo Plankstadt und Rot nun vor der viertplatzierten HSG.

Doch bis dahin war es ein steiniger Weg. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, dass sie nicht gewillt waren, auch nur einen Zentimeter an Boden abzuschenken. Nicolas Großhans brachte Plankstadt mit 0:1 in Front (2.), dies sollte dann aber auch für längere Zeit die einzige Gästeführung bleiben. Beim 9:7 lag Plankstadt wieder zwei Tore zurück (21.).

Dies veranlasste Plankstadts Coach Niels Eichhorn zur Auszeit, und diese fruchtete. Julian Maier traf doppelt zum 9:9, dann kam ein erster Knackpunkt im Spiel: Ettlingen/Bruchhausens Torhüter Felix Spohn wurde von den Schiedsrichtern per Roter Karte vorzeitig zum Duschen geschickt, den im Anschluss fälligen Strafwurf verwandelte Maximilian Denne zur ersten Gästeführung seit dem 0:1 (9:10/ 24.).