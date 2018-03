Verfolgerduell wird nicht einfach für die HG

Anzeige

An dem eigentlich für die 3. Liga spielfreien Wochenende holen die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen ihre verschobene Begegnung vom vorletzten Spieltag in der Faschingszeit nun nach. Gegen den TSB Horkheim ist womöglich wie im Hinspiel (26:25-Sieg für die HG) wieder ein enger Austausch zu erwarten. Es ist ein weiteres Verfolgerduell hinter dem nun wieder alleine an der Spitze residierenden SV Kornwestheim.

Im positiven Erlebnisfall würde der Hausherr mit seinem Gast wieder gleichziehen. Beim eher nicht so beliebten Ausgang, einer Niederlage, wäre der Zug in Richtung der Ränge zwei bis vier vorerst ein wenig abgefahren. Aber wirklich nur ein wenig, denn parallel stehen sich in einer vorgezogenen Partie die Zweitvertretungen von HBW Balingen-Weilstetten und den Rhein-Neckar-Löwen gegenüber.

Bei den Unterländern aus Heilbronns südlichem Stadtteil weiß man nicht so genau, wo man dran ist. Letzte Saison war der erklärte Wille zum Aufstieg da, der TSB scheiterte aber in der Relegation. Davon ist diese Saison absolut nicht die Rede. Der dann folgende Rundenstart verlief auch eher mäßig, doch mit immer noch wechselhaften Ergebnissen robbte sich Horkheim immer weiter ins Vorderfeld. Der Schwaben-Trainer, Jochen Zürn, ist ja in Schwetzingen und Oftersheim wahrlich kein Unbekannter, betreute er doch die HG vor gut zehn Jahren, und hält fest: „Wenn mir einer prophezeit hätte, dass ich mit dieser Truppe nach Minuspunkten auf dem zweiten Platz stehe, hätte ich das sofort genommen und unterschrieben.“ Schließlich galt es am mittleren Neckar sechs, inzwischen sieben neue Akteure zu integrieren. „Du kannst mit so jungen Leuten nicht immer auf hohem Niveau agieren.“ Der Mann vom Heidelberger Olympiastützpunkt freut sich aufrichtig auf die „Rückkehr in meine ehemalige sportliche Heimat“.