Innenverteidiger Jesper Verlaat freute sich, dass er getroffen hatte und war mit seiner Leistung zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen.“ Inwieweit er sich mit diesem Auftritt für die erste Elf im Auftaktspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 4. August) dran ist, wollte er nicht einschätzen. „Da müssen sie den Trainer fragen, das Einzige, was ich machen kann, ist weiter arbeiten.“

So sah es auch Stürmer Karim Guedé so, der aus Freiburg an den Hardtwald wechselte und ebenfalls in der ersten Hälfte ran durfte. „Ich bin hier gut aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl. Ich kann mich nur weiter im Training präsentieren und dem Trainer anbieten.“

Dafür, dass elf Neuzugänge zu integrieren gewesen seien, sei die Mannschaft schon recht weit, ist seine Einschätzung. „Wir müssen uns noch weiter zusammenfinden, dann werden wir bald gut harmonieren“, glaubt er.

In dem Testspiel wechselten beide Trainer in der zweiten Hälfte quasi komplett durch. Bei den Stuttgartern kamen schließlich auch noch die prominenten Neuzugänge Daniel Didavi und Gonzalo Castro zum Einsatz. ali

