Verletzungspech: Nun hat es Dogan und Arnold erwischt

Ein roter Faden zieht sich durch die Saison des Fußball-Kreisligiten FV 08 Hockenheim: Die personellen Sorgen haben sich auch in der Winterpause nicht verringert – im Gegenteil: In den vergangenen zwei Wochen haben sich auch noch Norman Arnold (Schlüsselbeinbruch) und der spielende Co-Trainer Hasan Dogan (Achillessehnenriss) so schwer verletzt, dass sie für die komplette Restrunde ausfallen werden. Außerdem werden wohl noch sechs weitere Spieler fehlen.

Vor dem Duell gegen Kellerkind TSG Eintracht Plankstadt, dem ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres, ist der Optimismus bei Trainer Kay Gerwig trotzdem ungebrochen: „Personell sieht es ganz schlecht aus. Wir hatten durchschnittlich zehn bis zwölf Spieler im Training, aber die überzeugende Leistung bei der Generalprobe beim SV Rohrhof (Hockenheim gewann mit 3:1, Anm. d. Red.) sorgt dafür, dass wir mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde gehen.“

Positiv ist derzeit auch noch die Ausgangslage, denn der Vorsprung auf den viertletzten Platz – dieser könnte in dieser Saison der erste Abstiegsplatz sein – beträgt fünf Punkte. Druck ist im Lager der 08er aber dennoch zu spüren: „Das Spiel gegen Plankstadt wird enorm wichtig. Wir sehen jede Partie als Endspiel und ich gehe davon aus, dass es eine spannende Begegnung wird.“

Aktiviertes Trio

Mit Ever Kassel und Tim Heilmann hat das Trainerduo Gerwig/Dogan zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft befördert und zusätzlich Hamdi Köse reaktiviert, der zuletzt das Trikot des SC Olympia Neulußheim trug. Wunderdinge dürfe man von dem Trio aber nicht erwarten, sagt Gerwig: „Die Jungs haben Potenzial, aber der Sprung in die Kreisliga ist groß. Man muss ihnen die Zeit zugestehen.“ Zeit hat indes Plankstadt nicht mehr, denn bei einer Niederlage würde es das rettende Ufer wohl aus den Augen verlieren.

Ähnliches gilt für die Ausgangslage des SC 08 Reilingen. Das Team von Trainer Patrick Rittmaier, der seine Verletzung aus der Hinrunde auskuriert hat, ist beim Schlusslicht SG Hemsbach zum Siegen verdammt. Beiden Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020