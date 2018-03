Vermeidbare Niederlage

Anzeige

Stark begonnen, stark nachgelassen, wieder gefangen, aber am Ende mit leeren Händen dastehend: So lässt sich die Niederlage der HG Oftersheim/Schwetzingen II in der Handball-Badenliga-Partie gegen die SG Stutensee/Weingarten auf einen kurzen Nenner bringen. Das 22:24 (12:14) kann durchaus auch in die Kategorie vermeidbar eingestuft werden.

In den ersten Minuten wussten die Gäste den HG-Abwehrblock mit dem vorgezogen deckenden Florian Siegel in keinster Weise zu überwinden, gerieten ständig unter Zeitnot und Oftersheim/Schwetzingen konterte (3:0). Erst allmählich stellt sich die SG dann auf den Gegner ein, hielt den anfänglich kassierten Rückstand von drei Treffern Differenz (9:6). Den Hausherren fehlten dann schnell die einfachen Treffer, während Stutensee/Weingarten leichte Vorteile im Positionsangriff aufwies und diese auch nutzte (10:13). Ein erster Einsatz von Co-Trainer und Kapitän Christoph Lahme nach langer Verletzungspause brachte noch nicht den erwünschten Effekt.

Aber nach dem 16:20 (44.) führte er sein Team trotz zeitweiliger Unterzahl zum Ausgleich. Es wäre sogar mehr drin gewesen, hätten die HG-Akteure ins leer stehende SG-Tor getroffen. In der Schlussphase machten dann ein paar kleine Fehler den Unterschied aus.