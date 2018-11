Vermeidbare Niederlage

In einem guten Fußball-Landesligaspiel musste die SG ASV/DJK Eppelheim gestern eine vermeidbare 1:2-Niederlage gegen den SC Neuenheim einstecken, denn es wäre durchaus mehr drin gewesen.

Eppelheim ging durch Christoph Neusser, der eine zu kurze Torwartabwehr ausnutzte, in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Danach hatte der Gastgeber mehrfach die Möglichkeit, die Führung auszubauen, aber Patrick Greulich verzog zweimal knapp. Mitten in der Drangperiode fiel dann das 1:1. Aus einem Freistoß für Eppelheim entwickelte sich ein Konter für Neuenheim, den Nazmi Bulut konsequent ausnutzte. In der 42. Minute erzielte wiederum Nazmi Bulut das 1:2.

An Abwehr gescheitert

Mit Beginn der zweiten Hälfte drängte Eppelheim auf den Ausgleich, konnten sich aber gegen die stabile Abwehr nur selten durchsetzen. Da aber auch die Abwehr nichts mehr zuließ, blieb es beim Sieg für Neuenheim.

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Karlein (75. Bauer), Treiber (70. Fenyö), Neusser, Hofbauer, Staffeldt, Weiss, Hillger (21. Kieser), Grün, Greulich, Marinkas.

