VermeidbarerRückschlag für Eisbären

Eine 3:4 (2:0, 2:2, 0:2)-Niederlage musste Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim gegen den Stuttgarter EC quittieren und somit im Kampf um einen Play-Off-Platz weitere Punkte einbüßen. Die Tore von Marco Haas, Marcus Semlow und Dominik Dech waren am Ende zu wenig, um sich in diesem Bereich zu halten.

Die Eppelheimer Eisbären hätten ein Gewinner des Spieltages werden können, wären sie doch bei einem Sieg auf Platz drei vorgerückt. Trotz einiger Ausfälle kam der Hausherr auch gut in die Partie und ging folgerichtig durch Haas (6.) in Führung. Als Kapitän Semlow auf die Reise geschickt wurde und das 2:0 markierte (10.), schien das Spiel auch in die richtigen Bahnen gelenkt. Doch in der Folge deutete sich an, dass die Rebels, die zwei Tage zuvor bereits den EV Ravensburg besiegt hatten, auch im Icehouse nicht Punktelieferant sein wollen. Ein ums andere Mal musste Marcel Kappes in höchster Not klären.

Verdienter Anschlusstreffer

Im zweiten Abschnitt machte Stuttgart weiter Druck auf die Eisbären und kam nun verdient zum Anschlusstreffer (23.). Eppelheim fand kein Mittel, die kompakt auftretenden Schwaben ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Doch wie aus dem Nichts dann der nächste Treffer durch Dech (33.), der hätte Sicherheit bringen können. Doch erneut belohnten sich die Gäste für ihren Einsatz und kamen zum erneuten Anschlusstreffer (36.). Der ECE verpasste es in der Folge, in einer doppelten Überzahl nachzulegen.

Angesichts des Spielverlaufes nur allzu verständlich, setze der Außenseiter im Schlussabschnitt alles auf Sieg, da sich sein Gegner nicht als unschlagbar gezeigt hatte. Der frühe Ausgleich (43.) war die logische Konsequenz. Eppelheim hatte nun kaum noch etwas entgegensetzen. Das offensive Stuttgarter Anrennen zeigte Wirkung, es kam zu keinem geregelten Spielaufbau mehr. Der SEC setzte den verdienten Führungstreffer (52.) und die Partie war gedreht. Nach einer Auszeit keimte kurz neue Hoffnung auf, aber eine unnötige Strafzeit machte alle Hoffnungen zunichte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019