Verrückte Begegnung

Am Ende war sich alle Beteiligten einig, ein „verrücktes Fußballspiel“ gesehen zu haben. War Fußball-Landesligist Spvgg 06 Ketsch in Halbzeit eins noch deutlich überlegen und trotzdem in Rückstand, glaubte nach einem Platzverweis gegen Ketsch nach einer Stunde fast niemand mehr an einen Erfolg. Weil die Mannschaft jedoch nicht aufsteckte, gelang sogar noch ein glücklicher, jedoch verdienter 1:2-Auswärtserfolg beim Aufsteiger FT Kirchheim.

Der Gast aus Ketsch begann konzentriert. Der Minutenzeiger war noch nicht einmal rumgelaufen, da stürmte Daniel Marzoll über rechts nach gutem Pass von Erdal Öksüz allein in Richtung Tor, legte uneigennützig quer auf Salvatore Rindone, der den nicht ganz genau gespielten Ball allerdings nicht im Tor unterbringen konnte. Ketsch agierte weiter zielstrebig. Als die Heimelf nach 16 Minuten einen Rückpass zum eigenen Keeper genau in die Beine von Rindone spielte, bot sich die nächste Chance zur Führung. Der FT-Torspieler Benjamin Bähr parierte, und Gökhan Kaya brachte den ihm vor die Beine fallenden Ball auch nicht im leeren Kasten unter. Es folgten weitere Chancen für Ketsch. Umso überraschender fiel der erste Treffer auf der Gegenseite, als plötzlich Nico Bergold alleine vor dem Ketscher Keeper im 16er auftauchte und zum 1:0 vollstreckte.

Punkte dank Ridone

Zu Beginn der zweiten Hälfte war der Gastgeber offensiver. Ein Torschuss von Marcus Raad fand durch das Getümmel den Weg an den Außenpfosten. Genau eine Stunde war gespielt als sich – überraschend für Rindone – die Ausgleichschance ergab: Er war alleine in Richtung FT-Tor unterwegs war, in deren Torspieler aber seinen Meister fand. In der 65. Minute sanken die Chancen für Ketsch auf ein Minimum, als sich Kaya trotz eines Freistoßpfiffs für seine Mannschaft derart beschwerte, dass er sich innerhalb einer Aktion Gelb und Gelb-Rot abholte. Ketsch, von nun an in Unterzahl, wechselte trotzdem offensiv: Marco Marchi, Markus Bertolini und Etienne Köhler kamen, und es entwickelte sich ein flottes Spiel. In der 78. Minute fiel der 1:1 Ausgleichstreffer, als Bertolini eine weite Hereingabe per Bogenlampe über den FT-Torspieler ins Netz köpfte. Nur zwei Minuten danach wurde Rindone in der Spitze geschickt. Er narrte mehrere Gegenspieler und hämmerte das Spielgerät aus 16 Metern ins kurze Eck zum umjubelten 1:2-Führungs- und schließlich Siegtreffer für Ketsch. jf

