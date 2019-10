Verschlafene erste Hälfte

Ohne die verletzten Janis Kraut und Osman Sidaoui mussten die Hockenheimer Verbandsliga-Handballer die Fahrt zum TSV Wieblingen antreten, zudem nahm Philippe Schinke unter der Woche aufgrund einer Erkältung nicht am Trainingsbetrieb teil. Jedoch hatten die HSV-Verantwortlichen kurzfristig Eric Erles und Felix Gubernatis reaktiviert und ging so trotzdem mit einem kompletten Kader in die Partie – am Ende stand aber eine 25:28 (10:12)-Niederlage.

Sage und schreibe neun Minuten dauerte es, ehe die Anhänger des HSV den ersten Treffer ihrer Mannschaft bejubeln konnten. Der TSV Wieblingen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen. Doch auch dieses Tor sorgte noch nicht für den erhofften Weckruf, denn immer wieder gab es in der Gästeabwehr unerklärliche Lücken. Beim Stand von 10:5 (20.) schien sich ein Debakel anzubahnen, doch dann rafften sich die Schützlinge von Trainer Admir Kalabic auf. Zum Seitenwechsel schien die Partie dann aber wieder offen.

Trainer sichtlich angefressen

Nach dem Seitenwechsel agierte dann der Deckungsverband auch effektiver, und als Tim Anschütz zum 14:14 Ausgleich traf, keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf. In der Schlussphase setzte der HSV alles auf eine Karte und Felix Gubernatis gelang drei Minuten vor Schluss noch einmal den Anschlusstreffer zum 25:24. in der Schlussphase agierte der TSV abgeklärter. Trainer Admir Kalabic war sichtlich angefressen: „Wir waren fast die komplette erste Hälfte nicht auf dem Platz und haben viel zu spät in die Partie gefunden.“

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (4), Kalabic (2), Ziegler (1), Anschütz (2), Gubernatis (1), Powik, Hideg, Fink (8/3), Halilovic, Erles, Leibnitz (4), Schinke (3). sk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.10.2019