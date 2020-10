Verschoben, kein Abbruch

Die Meldung war keine Überraschung mehr. Und dennoch hat sie eingeschlagen wie eine Bombe. Der Badische Fußball-Verband (bfv) hat den Spielbetrieb in seinen Amateurklassen mit sofortiger Wirkung eingestellt.

„Natürlich folgen wir hier den Empfehlungen der Landesregierung, die nahegelegt hat, dass alle nicht notwendigen Kontakte bereits jetzt und insbesondere am Wochenende unterbleiben sollen“, begründet der Mannheimer Kreisvorsitzende Harald Schäfer, warum trotz des erst am Montag in Kraft tretenden Beschlusses nicht noch der Spieltag am Wochenende durchgezogen wird. Die Entscheidung, die Saison zu diesem Zeitpunkt zu unterbrechen, war für die daran Beteiligten nicht einfach. Bfv-Präsident Ronny Zimmermann: „Wir erleben gerade ein Déjà-vu, vor allem, was die Geschwindigkeit angeht, in der sich die Lage drastisch verändert. Der Schritt, den Spielbetrieb wieder und vor allem sofort auszusetzen, ist uns allen schwer gefallen. Wenn ein Ministerpräsident sagt: ,jeder Tag zählt‘, haben wir aber keine Alternative. Dabei sind wir uns glücklicherweise innerhalb Baden-Württembergs erneut einig und es ist uns wie schon zuvor gelungen, unsere Verantwortung für den Amateurfußball und die Gesellschaft gemeinsam und einheitlich wahrzunehmen.“

Ab sofort und vorerst bis zum 30. November ist damit der Trainings- und Spielbetrieb komplett ausgesetzt, fünf Spieltage sind somit erst einmal abgesagt. Doch Schäfer schließt nicht aus, dass in diesem Jahr gar nichts mehr geht: „Selbst wenn das Verbot zum 30. November aufgehoben wird, müssten wir den Vereinen noch zwei, drei Wochen zur Vorbereitung geben, um nicht reihenweise Verletzungen zu riskieren. Und damit wären die beiden Spieltage im Dezember auch hinfällig.“ Was das für die angebrochene Saison bedeutet, ist klar: Die ausgefallenen Spieltage müssen außerhalb des Regelspielplans nachgeholt werden, ein Rückrundenstart im Januar scheint nun nicht mehr ausgeschlossen. Andere Vereine, wie die SpVgg Ilvesheim II in der Kreisklasse B2 sind durch Corona-Ausfälle und ein Nichterscheinen des Schiedsrichters bereits drei Spiele im Rückstand. „Solchen Klubs kann man nicht zumuten, im Rhythmus Mittwoch-Samstag-Mittwoch zu spielen“, geht Schäfer davon aus, dass die Runde nach vorne und eventuell nach hinten gestreckt wird. Doch planbar ist in dieser Phase gar nichts, so Schäfer. „Wenn der Lockdown eventuell bis Ende Dezember verlängert würde, könnten wir vor Februar auch nicht starten.“ Den Vereinen und Spielern empfiehlt Schäfer dringend, die Vorgaben einzuhalten und sich individuell fit zu halten.

Spieler sollen individuell trainieren

Die Reaktionen bei den Mannschaften im Fußballkreis sind unterschiedlich, einhellig ist jedoch der Tenor, dass die Maßnahmen aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen unstrittig sind. „Natürlich ist das sportlich in dieser Phase der Saison sehr bitter, da die spannenden Spiele für uns jetzt erst gekommen wären“, sagt Trainer Daniel Katsch vom A-Ligisten SV Rohrhof. „Aber natürlich absolut nachvollziehbar, wenn man sich die aktuelle Entwicklung ansieht.“ Seinen Spielern hat Katsch jetzt keinen speziellen Trainingsplan mitgegeben, setzt aber darauf, dass seine Akteure eigenverantwortlich laufen und Stabilitätsübungen machen.

Auch Trainer Johann Strunk (Spvgg 06 Ketsch II, Kreisklasse A1) hat seine Spieler mit einem individuellen Programm versorgt. „Nach der stark ansteigenden Form im letzten Spiel ist es sehr schade, dass der Spielbetrieb eingestellt wird, aber letztlich müssen wir die Entscheidung akzeptieren“, so Strunk. „Jetzt gilt es wieder, dass sich jeder Spieler mit Vorgaben individuell fit hält.“

Wann die Vereine im Kreis wieder auf die Plätze zurückkehren können und der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, bleibt somit offen. Eines stellte der Kreisvorsitzende Harald Schäfer aber klar: „Auf keinen Fall wollen wir die Runde abbrechen.“

