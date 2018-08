Anzeige

Die tschechische Handballmannschaft Slavia Prag war in den vergangenen Jahren mehrfach zu Freundschaftsspielen in Ketsch. Jugendnationalspielerin Varvara Novichikhina (18, Bild) kannte also die Kurpfalz-Bären und fragte bei ihnen nach, ob sie ihr angestrebtes Jurastudium in Heidelberg mit einem Engagement bei den Bären-Ladys verbinden könne. Die Bärenführung war höchst erfreut, heiß es in einer Pressemitteilung.

„Varvara, damals noch 17 Jahre alt, war mit ihrer Mutter im Juni das erste Mal bei uns und hat von Anfang an einen sehr überzeugenden Eindruck gemacht. Nicht nur handballerisch, sondern von ihrem gesamten Auftreten“, sagt der sportliche Leiter der Kurpfalz-Bären, Dr. Robert Becker und ergänzt: „Sie spricht perfekt Deutsch und hat inzwischen ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,4 abgelegt. Nachdem sie vor wenigen Tagen ihre Zulassungsbescheinigung von der Uni Heidelberg erhielt, steht ihrer handballerischen Zukunft bei den Bären nichts mehr im Wege.“

„Ich war gleich bei meinem ersten Besuch in Ketsch begeistert von der Herzlichkeit der Menschen in Ketsch und der super Aufnahme in der Mannschaft. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ich habe jetzt meinen Wunsch-Studienplatz und die große Chance, mich in einem tollen Team weiterentwickeln zu können“, so Varvara Novichikhina.