Anzeige

Nach dem Saisonbeginn am 10./11. November in München folgt ein Bundesliga-Wochenende bei Aufsteiger und Reisepartner SK Viernheim (24./25. November) gegen SV Hofheim und DJK Aachen. Am 15./16. Dezember finden zwei Heimspiele gegen Solingen und Düsseldorf im Baden-Württemberg Center am Hockenheimring statt. da/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018