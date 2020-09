Vertrauen in Wiethoff und Moormann

Die Entscheidung ist gefallen: Handball-Trainer Adrian Fuladdjusch von den Kurpfalz-Bären will die am Samstag, 5. September, beginnende Bundesliga-Saison mit Leonie Moormann (25) und Johanna Wiethoff (18) zwischen den Pfosten in Angriff nehmen. In der Vorsaison beorderte der 32-Jährige oftmals auch die routinierte Schlussfrau Katrin Rüttinger aus der zweiten in die erste Mannschaft. „Wir planen fest mit Leonie und Johanna“, unterstreicht Fuladdjusch.

Verschärft wird die Situation durch die Corona-Tests, denn nur die Spielerinnen, die unter der Woche einen Abstrich gemacht bekommen haben, dürfen auch in den Kader berufen werden. Selbst wenn eine Spielerin in der Trainingswoche umknickt, darf Fuladdjusch keinen Ersatz nachnominieren. Bedeutet: Drei Torhüterinnen wurden am vergangenen Dienstag für den Auftakt gegen den Thüringer HC (Anwurf: 18 Uhr) getestet. Fuladdjusch erklärt: „Wenn dann irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist das eben so und eine Feldspielerin muss ins Tor. Ich kann nicht fünf Torfrauen testen lassen.“ Außerdem werden 13 Feldspielerinnen getestet, um auch hier einen kleinen Puffer zu haben.

Während bei den Bären auf große Veränderungen verzichtet wurde, erlebt der gegnerische THC gerade den größten Umbruch der Vereinsgeschichte. In der langen Pause mussten acht Zugänge und zwei Juniorinnen integriert werden. Dennoch ist sich der siebenmalige deutsche Meister seiner Rolle beim Duell in Ketsch bewusst, bestätigt Trainer Herbert Müller: „Der THC ist in Ketsch Favorit, die zwei Punkte sollen bei der Heimreise mitgenommen werden. Im ersten Spiel geht es um keinen Schönheitspreis, aber der Sieg ist Pflicht.“

Meike Schmelzer fehlt

Müller, der beim Auftritt in Ketsch auf Vize-Kapitänin Meike Schmelzer (Riss des Außenbandes) verzichten muss, sieht die Kurpfalz-Bären neben dem 1. FSV Mainz 05 und den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten im Tabellenkeller. Vielleicht motiviert diese Aussage das Team aus Ketsch zusätzlich, um für eine Überraschung zu sorgen.

Zur Erinnerung: Es wird keine Abendkasse geben. Die 150 zugelassenen Zuschauer hatten im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Karten online zu kaufen. Für die Gästefans bedeutet das, dass sie die Partien nur im Livestream verfolgen dürfen. Der THC musste seine 24-köpfige Delegation namentlich anmelden.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020