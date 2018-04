Anzeige

Nachdem der VfL Hockenheim die vergangene Saison in der Fußball-Kreisklasse B1 auf dem letzten Platz beendet hatte und nur durch die Neustrukturierung der Spielklassen nicht in die C-Liga abgestiegen ist, hätte ihnen in dieser Spielzeit sicher keiner eine solche Rolle zugetraut: Kontinuierlich hat sich die Mannschaft von Trainer Uwe Zahn nach vorne geschoben, gewann ihre Begegnungen und profitierte nun auch von den Patzern des FC Badenia Hirschacker.

„Die Mannschaft ist in den letzten Wochen zusammengewachsen und durch die Erfolge gefestigt“, begründet Zahn den derzeitigen zweiten Platz, der zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde.

Da die SG Oftersheim II und die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II wahrscheinlich nicht aufsteigen dürfen und der FC Badenia Hirschacker an Boden verloren hat, darf man in der Rennstadt schon mit einem Auge auf die Relegation schielen. „Zuerst einmal spielen wir gegen Edingen-Neckarhausen II, dann schauen wir weiter“, verbietet Zahn jedoch noch weiter als über die nächste Partie hinauszublicken. Die Geheimwaffen der Grün-Weißen, die längst gar nicht mehr so geheim sind, heißen Valentin Folz und Kevin Grassel.