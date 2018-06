Anzeige

Tempo Tribut gezollt

Es wäre ein optimaler Spielstand für die kühlen Pausengetränke gewesen, doch erneut war es eine Unachtsamkeit, der VfL bekam den Ball nicht aus dem Strafraum und Isaac Osunde verkürzte für den Polizei SV auf 3:2 (45.+2). Doch keine 60 Sekunden später markierte Kevin Grassel den 4:2-Pausenstand (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel mussten die Hockenheimer dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen. Die verletzungsbedingte Auswechslung von Nick Schlegel brachte die Hockenheimer zudem aus dem Rhythmus. Erneut Shackley war es, der aus 20 Metern abzog und zum 4:3-Anschlusstreffer einschoss (68.). VfL-Trainer Uwe Zahn wechselte dreimal aus, doch frischer Wind kam nicht in die Partie der Grün-Weißen. Im Gegenteil, der VfL kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus, geschweige denn zu eigenen Torchancen. Es kam, wie es kommen musste: In der zweiten Minute der Nachspielzeit glich Yannik Kramer nach einer Standardsituation per Kopf zum 4:4 aus (90.+2) – ein am Ende gerechtes Endresultat. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018