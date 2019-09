Viel Lokalkolorit bei Rennen

Nach einer längeren Pause freuen sich die Verantwortlichen des Badischen Rennvereins auf die zweite Hälfte der Turfsaison 2019 der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim. Zwei Renntage stehen noch auf dem Programm, der Radio Regenbogen Renntag am 22. September und der Oktoberfestrenntag am 26. Oktober, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über den Sommer waren die Mitarbeiter des BRV gewohnt fleißig und haben eine neue, vollautomatische Beregnungsanlage installiert und in Betrieb genommen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einzelne Abschnitte der Gras- und der Sandbahn gezielt und punktgenau zu beregnen.

„Dies wird die Sicherheit der Rennen und des Trainings für unsere zwei- und vierbeinigen Sportler enorm verbessern, da wir immer gleichmäßige und damit optimale Bedingungen herstellen können“, freut sich Präsident Stephan Buchner.

Insgesamt wurden 104 Pferde für die Rennen genannt. Besonders kopfstark sind die heimischen Trainer vertreten. So hat Marco Klein zwölf Nennungen abgegeben, Horst Rudolph vier, Michael Alles zwei, und Karl-Heinz Neureuther und Stephan Buchner jeweils eine.

Besitzer für einen Tag werden

Im Rahmenprogramm findet der Juwelier Wenthe Hutwettbewerb statt, bei der die bestgekleidete Dame eine Handtasche der Firma Chopard gewinnen kann. Eine prominent besetzte Jury wird die Siegerinnen gemeinsam mit dem Publikum küren.

Eine weitere Aktion wird es außerdem geben: Besitzer für einen Tag! Wer sich einmal wie ein richtiger Besitzer eines edlen Rennpferdes fühlen will, kann diesen Preis bei Radio Regenbogen gewinnen. Die standesgemäße Abholung mit einem Bentley nebst Chauffeur, einem Besuch beim „eigenen“ Rennpferd, Treffen mit Trainer und Jockey im Führring und vielleicht sogar die Teilnahme an der Siegerehrung.

All das kann man nicht kaufen, aber mit ein bisschen Glück bei Radio Regenbogen gewinnen, VIP-Betreuung den ganzen Tag natürlich inklusive. zg

