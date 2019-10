Viel Wert auf Service und Kundennähe

Bis zum letzten Moment wurde in der Dreikönigstraße 16 a geschraubt, gebohrt und gehämmert, damit zur Neueröffnung als fertig ist: Denn unter dieser Adresse – mitten im Herzen der Stadt – ist seit wenigen Tagen die Versicherungsagentur von Oliver Kurzrock zu finden – das orangerot leuchtende Schild der Württembergischen Versicherung ist gut zu sehen.

Neu sind allerdings nur die Räume, die Agentur ist ein etablierter, bewährter und erfahrener Partner, denn sie gibt es bereits seit 43 Jahren, erst in Heidelberg, dann 21 Jahre in Plankstadt. Jetzt erfolgte der Umzug nach Schwetzingen, wo vier Mitarbeiter beschäftigt sind. Eine Filiale gibt es zudem noch in Östringen. Insgesamt betreuen Kurzrock und seine Mitarbeiter 2200 Kunden in der Region, davon 45 Prozent gewerblich und 65 Prozent privat.

„Bei uns zählt das Persönliche“

Allergrößten Wert legt Kurzrock auf Service und Kundennähe. „Bei uns gibt es keine Telefon-Hotline, wir fahren überwiegend zu den Kunden. Bei uns zählt das Persönliche, das ist Teil unseres Erfolgs“, sagt der Chef und ergänzt: „Ich sehe doch viel mehr, wenn ich bei den Leuten bin. Und wir nehmen uns viel Zeit für die Kunden, damit sie wissen, welche Themen und Produkte es am Markt gibt.“

Bei der neuen Agentur bekommen sie die komplette Vorsorge: „Wir informieren und beraten die Menschen ganz individuell, sie erhalten die maßgeschneiderte Lösung für ihren konkreten Bedarf.“

Dabei bietet die Agentur der Württembergischen das komplette Portfolio: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung sind die großen Themen, aber auch Gesundheit, Auto, Reisen. Dazu gehören Schaden- und Unfallversicherungen, Personenversicherungen, aber auch persönlich zugeschnittene umfassende Vorsorgekonzepte und Finanzdienstleistungen wie Bausparen, Baufinanzierung und Geldanlage, was über die Wüstenrot Bausparkasse erfolgt. „Wir wollen dem Kunden nicht einfach etwas verkaufen, sondern beraten und erklären, was er wie versichern kann, zum Beispiel bei teuren Fahrrädern. Schadensregulierung erfolgt direkt vor Ort, am nächsten Tag ist das Geld auf dem Konto.

„Die Kunden können mit uns rechnen, wenn es um ihre Probleme geht, wir sind ein Partner in allen Lebenslagen“, betont Oliver Kurzrock. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.10.2019