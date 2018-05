Viele Fehler bei Reilingen

Anzeige

Die SG Hemsbach machte am vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga den Titel perfekt, weil die Verfolger Wallstadt und Srbija jeweils nur einen Punkt holten. Der SC 08 Reilingen leistete sich gegen den MFC 08 Lindenhof zu viele Fehler und verlor.

Reilingen – Lindenhof 3:5 (2:2)

Fußball-Kreisliga SC Reilingen – MFC Lindenhof 3:5 Tore: 1:0 ... Fußball-Kreisliga SC Reilingen – MFC Lindenhof 3:5 Tore: 1:0 Rittmaier (3.), 2:0 Pfannenstiel (22.), 2:1, 2:2, 2:3 V. Cammilleri (23., 44., 47.), 3:3 Brandenburger (50.), 3:4 Weiß (82.), 3:5. V. Cammilleri (90.). Beste Spieler: Fehlanzeige – V. Cammilleri, Bauer. Bes. Vorkommnisse: Hervorragende Schiedsrichterleistung. SpVgg Wallstadt – FV Hockenheim 2:2 Tore: 1:0, 2:0 Smajlovic (31., 42.), 2:1, 2:2 Hirsch (60., 80.). Karten: Gelb-Rot für Debski (SpVgg, 75.) wg. Meckerns. Beste Spieler: Feth, Dell – Hirsch. TSG Lützelsachsen – SCO Neulußheim 4:0 Tore: 1:0 Weihrich (15.), 2:0 Cabrera (47.), 3:0 Schröder (68.), 4:0 Hruschka (89.). Beste Spieler: Keine Angaben. Bes. Vorkommnisse: TSG-Keeper Gutfleisch hält Strafstoß von Müller (SCO).

Das Spiel begann optimal: Schon nach drei Minuten wurde Patrick Rittmaier mit einem Traumpass von Maximilian Tesch auf die Reise geschickt, der frei Bahn hatte und zum 1:0 vollstreckte. Als Paul Pfannenstiel in der 22. Minute einen Konter zum 2:0 abschloss, sahen sich die Reilinger wohl schon als sicherer Sieger. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Gäste – insbesondere ohne Vittorio Cammileri – gemacht. Vor dem Pausenpfiff glich er durch zwei Tore (23., 44.) aus. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte er seine Farben nach einem erneuten Abwehrfehler auf die Siegerstraße. Axel Brandenburger konnte zwar in der 50. Minute nochmals ausgleichen, doch Fabian Weiß brachte in der 82. Minute mit einem Freistoß, der an Freund und Fand vorbei im langen Eck landete, sein Team wieder in Führung. Der überragende Cammileri sorgte in der Schlussminute mit dem 3:5 für die Entscheidung. bk

Wallstadt – Hockenheim 2:2 (2:0)

Sechzig Minuten dominierte die SpVgg Wallstadt, vergab aber leichtfertig weitere Chancen. Der FV Hockenheim nahm danach die Einladung zum Toreschießen gerne an.