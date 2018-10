Viele sollen ihrem Beispiel folgen

Vor dem nächsten Heimspiels morgen gegen den FC Ingolstadt organisiert der SV Sandhausen eine Typisierungsaktion gegen Blutkrebs. Abseits des Grüns können die Fans beider Mannschaften gemeinsam Gutes tun. In Zusammenarbeit mit „blut e.V.“, der es sich seit 1995 zur Aufgabe gemacht hat, fremde Stammzellenspender zu finden und damit regional bestehende onkologische Versorgungslücken zu schließen, macht der Fußball-Zweitligist die Aktion von 14.30 bis 18.30 Uhr im Gesellschaftsraum des Walter-Reinhard-Stadions.

Auch die Profis des SV Sandhausen haben an der Typisierungsaktion teilgenommen. „Es kann jeden von uns treffen, von daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Typisierungsaktion unterstützen“, sagt Stefan Kulovits, Kapitän der Profimannschaft. „Wir wissen, wie schwierig es ist, die Menschen zu bewegen. Deshalb haben wir in der Mannschaft gar nicht lange überlegt, sondern sofort beschlossen, dass wir die Aktion gerne unterstützen“, fügt Denis Linsmayer hinzu. „Wir hoffen, dass wir so auf dieses Thema aufmerksam machen können und dass am Freitag möglichst viele Menschen unserem Beispiel folgen.“

Angewendet wird dabei die Wattestäbchen-Methode. Spenden ist deshalb so wichtig, weil jedes Jahr etwa 11 000 Menschen in Deutschland an bösartigen Blutkrankheiten wie Leukämie erkranken, weil nur einem Teil dieser Patienten alleine durch Medikamente geholfen werden kann und weil für viele Patienten die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen gesunder Spender die einzige Chance ist, die Krankheit zu überwinden.

Prinzipiell kann sich jede Person registrieren lassen, die zwischen 17 und 45 Jahre alt ist, mindestens 50 kg wiegt, in guter körperlicher Verfassung und gesund ist. Stammzellen kann man bis zum 60. Lebensjahr spenden. zg

Info: eitere Informationen unter www.blutev.de

