Volker Zimmermann: Wir haben in der vergangenen Saison trotz der Abgänge von Björn Weber (Karriereende, Anm. d. Red.) und Uli Riedelsheimer (Wegzug nach Freiburg) einen achtbaren fünften Tabellenplatz (beste Platzierung des FV Brühl in der Landesliga) erreicht. In diesem Jahr müssen wir durch das Ausscheiden der Spieler Robin Hess und Enes Sen (berufsbedingt) auf zwei oberligaerfahrene Spieler verzichten. Dazu kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Roman Spilger, das können wir mit unserem kleinen Kader nicht kompensieren, so dass realistisch gesehen die gute Platzierung des letzten Jahres nicht zu halten ist und wir uns auf den Plätzen sieben bis zehn einordnen werden. Das ist nach meiner Meinung trotzdem positiv zu bewerten, da der FV Brühl in der Vergangenheit öfter in Abstiegsnöten war.

Jetzt geht auch noch Patrick Greulich, die „Lebensversicherung“ der Brühler in den vergangenen Jahren, und gibt als Hauptgrund fehlende sportliche Perspektiven an. Wie denken Sie darüber?