Hatte man beim Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen in den vorausgegangnen Spielen noch mit der schlechten Chancenverwertung gehadert, so gab es beim 4:1-Sieg in der Auswärtsbegegnung beim VfL Kurpfalz Neckarau nichts zu bemängeln. Denn so effizient hatten sich die Spargelstädter in dieser Saison noch nicht gezeigt und in der ersten Halbzeit aus vier Chancen vier Tore gemacht. SV-98-Trainer Kevin Knödler musste kurzfristig mit Linus Held, Fabian Wild, Mikail Terzi und Ali Shain auf einige Stammkräfte verzichten so dass die beiden Eigengewächse Nico Michelberger auf der linken Außenverteidiger-Position und Giuseppe Iacono im Angriff zu Ersteinsätzen kamen. Letzterer bedankte sich mit zwei Toren für seine Nominierung.

In der ersten Viertelstunde, tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, was auch der Hitze geschuldet war. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde der SV 98 dominanter. Burak Cavadro zog aus 20 Metern ab und sein Schuss schlug wie ein Strich im Neckarauer Kasten ein (16.). Einen gekonnten Spielzug veredelte Iacono zum 0:2 (25.). Das gleiche Strickmuster wenig später: Wieder war es der quirlige Schwetzinger Angreifer Iacono, der auf 0:3 erhöhte (34.). Noch vor der Pause der vierte Streich der Spargelstädter: Florian Djahini spielte seine Schnelligkeit aus, so dass sein Gegenspieler nur noch hinterherschauen konnte, wie der 19-jährige SV-98-Angreifer zum auf 0:4 traf (44.).

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel eine unübersichtliche Situation im Schwetzinger Strafraum, als Schiedsrichter Sami Maliha einen Handelfmeter ahndete. Idris Yildirim ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte den Anschlusstreffer. Laurant Mahmuti vergab noch einen Elfmeter für die Gäste. So blieb es beim 1:4.

SV 98: Hofmann – Logan, Bunyaku, Michelberger, Örum, Mrosek (50. Neugebauer), Gregg (88. Kamuff), Dirks, Djahini, Cavdaro, Iacona (65. Kiesse Wete). lof

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019